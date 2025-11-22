Live

Военные РФ захватили два села в приграничье Харьковщины — DeepState

Фронт 13:07   22.11.2025
Елена Нагорная
Аналитики DeepState сообщают о продвижении военных РФ в Харьковской области.

Согласно данным проекта, россияне оккупировали приграничные села Отрадное и Бологовка и продвинулись вблизи поселка Двуречанское Двуречанской громады Купянского района.

Напомним, о продвижении российских военных в районе села Бологовка Двуречанской громады Купянского района проект DeepState сообщал 5 ноября. Вскоре на ситуацию отреагировал командир спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен» Константин Немичев. Он отметил, что противник активно пользуется наличием «серой зоны» вдоль границы, не контролируемой ни украинскими, ни российскими войсками. Немичев подчеркнул, что в планах оккупантов – соединить группировку в Волчанске и Двуречной. А все действия, которые зафиксировали в последнее время, могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям. Само наступление начнется, по прогнозу Немичева, в случае, если попытка захватить Купянск будет неудачной.

Автор: Елена Нагорная
