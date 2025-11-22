Військові РФ захопили два села у прикордонні Харківщини – DeepState

Аналітики DeepState повідомляють про просування військових РФ у Харківській області.

За даними проєкту, росіяни окупували прикордонні села Одрадне й Бологівка та просунулися поблизу селища Дворічанське Дворічанської громади Куп’янського району.

Нагадаємо, про просування російських військових поблизу села Бологівка Дворічанської громади Куп’янського району проєкт DeepState повідомляв 5 листопада. Незабаром на ситуацію відреагував командир спецпідрозділу ГУР Міноборони «Кракен» Костянтин Немічев. Він зазначив, що супротивник активно користується наявністю «сірої зони» вздовж кордону, яка не контролюється ні українськими, ні російськими військами. Немічев підкреслив, що у планах окупантів – поєднати угруповання у Вовчанську та Дворічній. А всі дії, які зафіксували останнім часом, можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. Сам наступ розпочнеться, за прогнозом Немічева, у разі, якщо спроба захопити Куп’янськ буде невдалою.