Два десятки разів атакували напередодні на Харківщині військові РФ – Генштаб
Близько двох десятків разів атакували російські військові на Харківщині минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.
На Куп’янському напрямку за добу було шість атак росіян. Сили оборони відбили штурми у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного.
На Лиманському напрямку військові РФ атакували 23 рази, серед населених пунктів – район села Копанки Борівської громади на Харківщині.
Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 222 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 74 одиниці автомобільної техніки окупантів.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
22 Листопада 2025 в 08:16