Два десятки разів атакували напередодні на Харківщині військові РФ – Генштаб

Фронт 08:16   22.11.2025
Олена Нагорна
Два десятки разів атакували напередодні на Харківщині військові РФ – Генштаб Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Близько двох десятків разів атакували російські військові на Харківщині минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу було шість атак росіян. Сили оборони відбили штурми у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного.

На Лиманському напрямку військові РФ атакували 23 рази, серед населених пунктів – район села Копанки Борівської громади на Харківщині.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, дев’ять  артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 222 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 74 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Читайте також: Чи мала армія РФ просування на фронтах Харківщини – інформація ISW

Автор: Олена Нагорна
