Чи мала армія РФ просування на фронтах Харківщини – інформація ISW

На жодному з напрямків у Харківській області російські військові не мали просування 21 листопада, стверджують в американському Інституті вивчення війни (ISW).

На півночі Харківщини військові РФ атакували в районах Вовчанська та Синельникового; на Великобурлуцькому напрямку – біля Мілового, Хатнього та Колодязного; на Борівському напрямку – біля Новоплатонівки, Копанок, Шийківки, Греківки та Новоєгорівки; на Куп’янському – у районах Петропавлівки, Курилівки та Піщаного.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська контратакували поблизу самого Куп’янська, а також у районах Благодатівки та Кутьківки, зазначили в ISW та залишили цю заяву без оцінки.

20 листопада представник української бригади, що діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що російські війська намагаються використати автомобілі та мотоцикли, щоб перетнути «зону знищення» дронів і вступити в бій з українськими військами із застосуванням стрілецької зброї. Прессекретар заявив, що війська РФ намагаються скористатися туманом та дощем, щоб послабити розвідку та удари українських безпілотників. Представник бригади також повідомив, що російські війська скоротили кількість авіаударів з використанням планувальних бомб і збільшили кількість обстрілів з артилерії по українських переправах через річки.

За даними Інституту вивчення війни, оператори БпЛА 7-го окремого розвідувального батальйону 47-ї танкової дивізії (1-ша гвардійська танкова армія, Московський військовий округ) і 51-го окремого інженерно-саперного батальйону (за наявними даними, 1-ї ГТА) завдають ударів по українських військах в районі села Подоли. Оператори FPV 27-ї мотострілецької бригади (1-ша ГТА) завдають ударів по українських військах в районі Великої Шапківки. Оператори FPV 68-ї мотострілецької дивізії (6-та загальновійськова армія, Ленінградський військовий округ) атакують в районі села Осадьківка.

“Міністерство оборони РФ приписує захоплення Куп’янська підрозділам 27-ї мотострілецької бригади і 1486-го мотострілецького полку, а захоплення Петропавлівки – підрозділам 121-го мотострілецького полку (68-ша мотострілецька дивізія)”, – додають в ISW, також без аналізу.

Нагадаємо, 20 листопада начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито захоплення Куп’янська і просування російських військ у Вовчанську. У Генштабі ЗСУ назвали інформацію РФ «дешевою провокацією» і підкреслили: Куп’янськ – під контролем Сил оборони України. Дані про «успіхи РФ у Вовчанську» спростували в ОТУ «Харків». А 21 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов також заявив, що інформація про захоплення чи оточення Куп’янська – недостовірна.