Де росіяни атакували українські позиції на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:46   21.11.2025
Оксана Якушко
Де росіяни атакували українські позиції на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

На Південно-Слобожанському напрямку йшли шість боїв біля Синельникового, Вовчанська та у напрямку Колодязного, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Наразі українські захисники відбувають два штурми росіян.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали дві атаки окупантів біля Петропавлівки та Піщаного. Один бій досі триває.

На Лиманському напрямку сьогодні росіяни десять разів атакували позиції українських захисників біля населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка та в напрямках сіл Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки. На цей час п’ять боїв з росіянами тривають.

Читайте також: Чому в області світло вимикають, а в Харкові ні: пояснення Синєгубова

Автор: Оксана Якушко
