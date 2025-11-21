Де росіяни атакували українські позиції на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
На Південно-Слобожанському напрямку йшли шість боїв біля Синельникового, Вовчанська та у напрямку Колодязного, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Наразі українські захисники відбувають два штурми росіян.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали дві атаки окупантів біля Петропавлівки та Піщаного. Один бій досі триває.
На Лиманському напрямку сьогодні росіяни десять разів атакували позиції українських захисників біля населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка та в напрямках сіл Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки. На цей час п’ять боїв з росіянами тривають.
Читайте також: Чому в області світло вимикають, а в Харкові ні: пояснення Синєгубова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де росіяни атакували українські позиції на Харківщині – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2025 в 17:46;