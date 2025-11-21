Live

Где россияне атаковали украинские позиции на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 17:46   21.11.2025
Оксана Якушко
Где россияне атаковали украинские позиции на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

На Южно-Слобожанском направлении шли шесть боев возле Синельниково, Волчанска и в направлении Колодезного, сообщает Генштаб ВСУ.

Сейчас на этом участке фронта украинские защитники отражают два штурма россиян.

На Купянском направлении украинские воины отражали две атаки оккупантов возле Петропавловки и Песчаного. Один бой продолжается.

На Лиманском направлении сегодня россияне десять раз атаковали позиции украинских защитников возле населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка и в направлениях сел Новый Мир, Шейковка, Дробышево, Ставки. В настоящее время пять боев с россиянами продолжаются.

Читайте также: Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
21.11.2025, 13:43
Новости Харькова — главное 21 ноября: удар, опровержение заявлений Герасимова
Новости Харькова — главное 21 ноября: удар, опровержение заявлений Герасимова
21.11.2025, 17:52
Сегодня ночью по Харькову ударил дрон – о последствиях сообщил Терехов
Сегодня ночью по Харькову ударил дрон – о последствиях сообщил Терехов
21.11.2025, 07:20
Одну из станций метро в Харькове закроют в субботу: подробности
Одну из станций метро в Харькове закроют в субботу: подробности
21.11.2025, 16:05
Как будут выключать свет 21 ноября в Харькове и области: графики
Как будут выключать свет 21 ноября в Харькове и области: графики
20.11.2025, 18:52
Более 300 краж электроэнергии зафиксировали в Харьковской области: кто воры
Более 300 краж электроэнергии зафиксировали в Харьковской области: кто воры
21.11.2025, 18:42

Новости по теме:

21.11.2025
«Дешевая провокация» — ВСУ про громкие заявления РФ о Купянске и Волчанске
20.11.2025
Где больше всего боев сегодня на Харьковщине – Генштаб ВСУ
18.11.2025
Где на Харьковщине пытались прорвать оборону военные РФ — сводка Генштаба ВСУ
17.11.2025
Сколько боев идут сейчас на Харьковщине — Генштаб ВСУ
16.11.2025
Где сейчас идут бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где россияне атаковали украинские позиции на Харьковщине – Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2025 в 17:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении шли шесть боев возле Синельниково, Волчанска и в направлении Колодезного, сообщает Генштаб ВСУ.".