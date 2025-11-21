Где россияне атаковали украинские позиции на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
На Южно-Слобожанском направлении шли шесть боев возле Синельниково, Волчанска и в направлении Колодезного, сообщает Генштаб ВСУ.
Сейчас на этом участке фронта украинские защитники отражают два штурма россиян.
На Купянском направлении украинские воины отражали две атаки оккупантов возле Петропавловки и Песчаного. Один бой продолжается.
На Лиманском направлении сегодня россияне десять раз атаковали позиции украинских защитников возле населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка и в направлениях сел Новый Мир, Шейковка, Дробышево, Ставки. В настоящее время пять боев с россиянами продолжаются.
