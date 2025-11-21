Чому в області світло вимикають, а в Харкові ні: пояснення Синєгубова

Голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу пояснив, чому в деяких населених пунктах Харківської області можуть відключати світло на 12 годин, при цьому в обласному центрі електрика є.

За словами Синєгубова, Харків входить у 20-кілометрову зону, яку не відключають від електропостачання. Підкреслює: на це є відповідні розпорядження.

«20-кілометрову зону від лінії фронту не відключають від електропостачання. Це пов’язано з наявністю мереж. Це виключно технічне питання, по-перше, і друге – це 20-км зона. Тому Харків входить в цю 20-км зону. Далі, по 12 годин – це не планові відключення, це аварійні відключення. Таке може бути якщо сталася аварія, критичні пошкодження і ми відновлюємо. Умовно кажучи, громада або той чи інший населений пункт знаходяться у блекауті. У нас було, наприклад, по всій Харківській області в ніч з п’ятниці на суботу два тижні тому, дві області – Донецька та Харківська, опинились у повному блекауті. На це є об’єктивні причини – внаслідок ворожих обстрілів», – уточнив Синєгубов.

Він додав: якщо вводять планові відключення світла – на Харківщині діють щонайменше чотири, може бути і шість черг.

«Ми намагаємося так, щоб світла не було у людей більше, ніж 4-5 годин максимум. Далі, звичайно, є обмеження і для промислових споживачів, і для бізнесу», – зазначив голова ХОВА.