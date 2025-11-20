Як вимикатимуть світло 21 листопада у Харкові й області: графіки

21 листопада з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомило «Харківобленерго».

Електроенергію вимикатимуть через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли.

Застосовують одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-08:00; 10:00-17:00

3.2 03:00-08:00; 10:00-17:00

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:00-24:00

4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:00-24:00

5.1 08:00-10:00; 13:30-20:00

5.2 08:00-10:00; 13:30-20:00

6.1 03:00-06:00; 08:00-10:00; 13:30-20:00

6.2 06:30-10:00; 13:30-20:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).