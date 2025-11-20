Live

Як вимикатимуть світло 21 листопада у Харкові й області: графіки

Суспільство 18:52   20.11.2025
Оксана Якушко
Як вимикатимуть світло 21 листопада у Харкові й області: графіки Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

21 листопада з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомило «Харківобленерго».

Електроенергію вимикатимуть через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли.

Застосовують одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-08:00; 10:00-17:00

3.2 03:00-08:00; 10:00-17:00

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:00-24:00

4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:00-24:00

5.1 08:00-10:00; 13:30-20:00

5.2 08:00-10:00; 13:30-20:00

6.1 03:00-06:00; 08:00-10:00; 13:30-20:00

6.2 06:30-10:00; 13:30-20:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Читайте також: Небезпечну погоду очікують завтра, 21 листопада, у Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Поліціянти впіймали харків’янина, що пограбував пенсіонера у переході метро
Поліціянти впіймали харків’янина, що пограбував пенсіонера у переході метро
20.11.2025, 19:28
Небезпечну погоду очікують завтра, 21 листопада, в Харкові та області
Небезпечну погоду очікують завтра, 21 листопада, в Харкові та області
20.11.2025, 13:41
У Харкові ввели аварійні відключення світла
У Харкові ввели аварійні відключення світла
20.11.2025, 15:28
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 60 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 60 тисяч
20.11.2025, 16:44
Де 20 листопада найбільше боїв на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де 20 листопада найбільше боїв на Харківщині – Генштаб ЗСУ
20.11.2025, 17:36
На два дні перекриють трамвайний переїзд в одному із районів Харкова
На два дні перекриють трамвайний переїзд в одному із районів Харкова
20.11.2025, 18:00

Новини за темою:

20.11.2025
У Харкові ввели аварійні відключення світла
20.11.2025
Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом
17.11.2025
Як вимикатимуть світло 18 листопада у Харкові й області: графік
16.11.2025
Графіки вимкнення світла на 17 листопада у Харкові й області
14.11.2025
Як у Харкові та області сьогодні відключатимуть світло – графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло 21 листопада у Харкові й області: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 18:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 листопада з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомило «Харківобленерго».".