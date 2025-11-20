Як вимикатимуть світло 21 листопада у Харкові й області: графіки
21 листопада з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомило «Харківобленерго».
Електроенергію вимикатимуть через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли.
Застосовують одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
3.1 03:00-08:00; 10:00-17:00
3.2 03:00-08:00; 10:00-17:00
4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:00-24:00
4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:00-24:00
5.1 08:00-10:00; 13:30-20:00
5.2 08:00-10:00; 13:30-20:00
6.1 03:00-06:00; 08:00-10:00; 13:30-20:00
6.2 06:30-10:00; 13:30-20:00
Список адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
