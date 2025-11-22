Имела ли армия РФ продвижение на фронтах Харьковщины — информация ISW

Ни на одном из направлений в Харьковской области российские военные не имели продвижения 21 ноября, утверждают в американском Институте изучения войны (ISW).

На севере Харьковщины военные РФ атаковали в районах Вовчанска и Синельниково; на Великобурлукском направлении — возле Мелового и Хатнего и Колодезного; на Боровском направлении — возле Новоплатоновки, Копанок, Шийковки, Грековки и Новоегоровки; на Купянском — в районах Петропавловки, Куриловки и Песчаного.



Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи самого Купянска, а также в районах Благодатовки и Кутьковки, отметили в ISW и оставили это заявление без оценки.

20 ноября представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил, что российские войска пытаются использовать автомобили и мотоциклы, чтобы пересечь «зону уничтожения» дронов и вступить в бой с украинскими войсками с применением стрелкового оружия. Пресс-секретарь заявил, что войска РФ пытаются воспользоваться туманом и дождем, чтобы ослабить разведку и удары украинских беспилотников. Представитель бригады также сообщил, что российские войска сократили количество авиаударов с использованием планирующих бомб и увеличили количество обстрелов из артиллерии по украинским переправам через реки.

По данным Института изучения войны, операторы БпЛА 7-го отдельного разведывательного батальона 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ) и 51-го отдельного инженерно-саперного батальона (по имеющимся данным, 1-й ГТА) наносят удары по украинским войскам в районе села Подолы. Операторы FPV 27-й мотострелковой бригады (1-я ГТА) наносят удары по украинским войскам в районе Великой Шапковки. Операторы FPV 68-й мотострелковой дивизии (6-я общевойсковая армия, Ленинградский военный округ) атакуют в районе села Осадьковка.

“Министерство обороны РФ приписывает захват Купянска подразделениям 27-й мотострелковой бригады и 1486-го мотострелкового полка, а захват Петропавловки — подразделениям 121-го мотострелкового полка (68-я мотострелковая дивизия)”, — добавляют в ISW, также без анализа.

Напомним, 20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о якобы захвате Купянска и продвижении российских войск в Волчанске. В Генштабе ВСУ назвали эту информацию «дешевой провокацией» и подчеркнули: Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. Данные об «успехах РФ в Волчанске» опровергли в ОТГ «Харьков». 21 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов также заявлял, что информация о захвате или окружении Купянска – недостоверная.