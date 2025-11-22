Live

Имела ли армия РФ продвижение на фронтах Харьковщины — информация ISW

Фронт 07:52   22.11.2025
Елена Нагорная
Имела ли армия РФ продвижение на фронтах Харьковщины — информация ISW

Ни на одном из направлений в Харьковской области российские военные не имели продвижения 21 ноября, утверждают в американском Институте изучения войны (ISW).

На севере Харьковщины военные РФ атаковали в районах Вовчанска и Синельниково; на Великобурлукском направлении — возле Мелового и Хатнего и Колодезного; на Боровском направлении — возле Новоплатоновки, Копанок, Шийковки, Грековки и Новоегоровки; на Купянском — в районах Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи самого Купянска, а также в районах Благодатовки и Кутьковки, отметили в ISW и оставили это заявление без оценки.

 20 ноября представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил, что российские войска пытаются использовать автомобили и мотоциклы, чтобы пересечь «зону уничтожения» дронов и вступить в бой с украинскими войсками с применением стрелкового оружия. Пресс-секретарь заявил, что войска РФ пытаются воспользоваться туманом и дождем, чтобы ослабить разведку и удары украинских беспилотников. Представитель бригады также сообщил, что российские войска сократили количество авиаударов с использованием планирующих бомб и увеличили количество обстрелов из артиллерии по украинским переправам через реки.

По данным Института изучения войны, операторы БпЛА 7-го отдельного разведывательного батальона 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ) и 51-го отдельного инженерно-саперного батальона (по имеющимся данным, 1-й ГТА) наносят удары по украинским войскам в районе села Подолы. Операторы FPV 27-й мотострелковой бригады (1-я ГТА) наносят удары по украинским войскам в районе Великой Шапковки. Операторы FPV 68-й мотострелковой дивизии (6-я общевойсковая армия, Ленинградский военный округ) атакуют в районе села Осадьковка.

“Министерство обороны РФ приписывает захват Купянска подразделениям 27-й мотострелковой бригады и 1486-го мотострелкового полка, а захват Петропавловки — подразделениям 121-го мотострелкового полка (68-я мотострелковая дивизия)”, — добавляют в ISW, также без анализа. 

Напомним, 20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о якобы захвате Купянска и продвижении российских войск в Волчанске. В Генштабе ВСУ назвали эту информацию «дешевой провокацией» и подчеркнули: Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. Данные об «успехах РФ в Волчанске» опровергли в ОТГ «Харьков». 21 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов также заявлял, что информация о захвате или окружении Купянска – недостоверная.

Читайте также: Где россияне атаковали украинские позиции на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
21.11.2025, 13:43
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области
21.11.2025, 20:42
Новости Харькова — главное 21 ноября: удар, опровержение заявлений Герасимова
Новости Харькова — главное 21 ноября: удар, опровержение заявлений Герасимова
21.11.2025, 22:02
Одну из станций метро в Харькове закроют в субботу: подробности
Одну из станций метро в Харькове закроют в субботу: подробности
21.11.2025, 16:05
Что нужно, чтобы вернуть врачей и медсестер в больницы Харькова – Терехов
Что нужно, чтобы вернуть врачей и медсестер в больницы Харькова – Терехов
21.11.2025, 21:29
Новости Харькова — главное за 22 ноября: как прошла ночь, что на фронтах
Новости Харькова — главное за 22 ноября: как прошла ночь, что на фронтах
22.11.2025, 08:32

Новости по теме:

21.11.2025
Удерживают ли россияне Купянск? Россияне жалуются на фейки РосСМИ
20.11.2025
ISW: с сентября РФ потеряла в Купянске 300 воинов, а новые не идут на штурм
18.11.2025
РФ заявляет об оккупации Двуречанского, Куриловки и Соболевки – анализ ISW
15.11.2025
Украинские воины имеют успехи на Купянщине и Боровском направлении – ISW
14.11.2025
Россияне заявили об оккупации Синельниково – что говорят в ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Имела ли армия РФ продвижение на фронтах Харьковщины — информация ISW», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2025 в 07:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни на одном из направлений в Харьковской области российские военные не имели продвижения 21 ноября, утверждают в американском Институте изучения войны (ISW).".