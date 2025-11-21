«Дешевая провокация» — ВСУ про громкие заявления РФ о Купянске и Волчанске
Накануне, 20 ноября, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о якобы захвате Купянска и продвижении российских войск в Волчанске. На эти заявления почти сразу отреагировал Генштаб ВСУ, опровергли данные оккупантов и в ОТГ «Харьков».
В Генштабе ВСУ назвали информацию РФ «дешевой провокацией» и подчеркнули: Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались в город.
«Также не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанска. Единственные кровавые «добычи» руководства РФ – это убийства женщин и детей, как это было во время удара по жилому дому в Тернополе. Силы обороны продолжают уничтожать врага по всей линии боевого столкновения. Потери оккупантов с начала года превысили 371 тысячу человек», — отметили в Генштабе.
На слова Герасимова отреагировали и в ОТГ «Харьков».
«Как вы думаете, что общего у таких городов как Волчанск, Стамбул, Лос-Анджелес и Сан Паулу? Оказывается они примерно одной длины. Например, протяженность Стамбула с востока на запад – почти 80 км, Лос-Анджелес – почти 80 км от южных кварталов до северных, почти такие же показатели – в Сан Паулу. Ну и Волчанск – ну тоже почти 80 км, точнее – 76 км. Удивлены? Ничего удивительного именно такие цифры дает российская военная математика. 26 октября начальник Генштаба генерал Герасимов заявил, что Волчанск «освобожден» больше, чем на 70%. А уже 20 ноября он доложил, что судьба «освобожденного» Волчанска выросла до 80%, то есть – 10% прибавилось», – пишут защитники.
При этом, если верить докладам группировки «Север», войска с 26 октября по 20 ноября продвинулись в Волчанске на 7,6 км, добавили в ОТГ «Харьков».
«Что составляет 10 процентов от протяженности города Волчанск, потому что так заявил Герасимов, а ведь он врать не может? И «Север» врать своему начальству не может. И в результате протяженность Волчанска составляет… 76 км!! (По карте — 7,5 км, но это такое)», — написали украинские воины.
Отметим, что не верят в слова российских генералов и СМИ и сами россияне. В Институте изучения войны рассказали, что блогеры из РФ жалуются, что нет никаких доказательств – видео или фото, которые могли бы подтвердить, что ВС РФ удерживают позиции в Купянске.
Читайте также: Харьковский айтишник мог помогать РФ оккупировать Купянщину
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Дешевая провокация» — ВСУ про громкие заявления РФ о Купянске и Волчанске», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 ноября 2025 в 12:13;