Харьковский айтишник мог помогать РФ оккупировать Купянщину

Происшествия 10:00   21.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как оказалось, фигуранта уже задерживали в 2022 году за работу на РФ во время оккупации Купянского района. После освобождения территорий он переехал в Харьков и и попытался «залечь на дно». Тогда вероятного злоумышленника нашли, однако суд вынес ему приговор, не предусматривающий заключение. 

«Осенью этого года рашисты дистанционно возобновили с ним связь и поручили отслеживать позиции украинских войск, ведущих бои за Купянск», – пишет пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Рассказывая, что он якобы едет к родственникам на прифронтовые территории, мужчина объезжал территории, фиксировал места дислокации ВСУ и передавал данные врагу.

«Контрразведка СБУ разоблачила и задокументировала преступления рецидивиста, а на финальном этапе спецоперации задержала его. Во время обыска в квартире задержанного и в загородном доме его родственников изъят смартфон с доказательствами работы на игру рф, форменная одежда российского образца и собственноручно изготовлен флаг страны-агрессора», – отметили в СБУ.

В Харькове задержали коллаборанта

Фигуранту уже вручили подозрение и отправили в СИЗО. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
