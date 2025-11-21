Авто отбросило на детскую площадку, пострадали подростки: в Харькове – ДТП
ДТП произошла накануне, 20 ноября, около 21:40 в Киевском районе Харькова, пишут в облуправлении Нацполиции.
События произошли на улице Саперной. По предварительной информации копов, 47-летний водитель Toyota Avensis не справился с управлением и влетел в электроопору. В результате авто отбросило на детскую площадку.
В» результате ДТП получили телесные повреждения в виде ссадин и ушибов 19-летний юноша и двое несовершеннолетних: 16-летний парень и 17-летняя девушка», – написали в полиции.
Информацию о произошедшем внесли в ЕРДР, в ситуации разбираются правоохранители.
