Сегодня ночью по Харькову ударил дрон – о последствиях сообщил Терехов
Российский беспилотник ударил по городу около 01:00.
Мэр Игорь Терехов уточнил: под атакой оказался Слободской район.
Вскоре городской голова добавил: специалисты установили, что тип БпЛА – «Гербера».
«К счастью, без повреждений и без пострадавших», – отметил Терехов.
Тревога в Харькове и области звучала этой ночью с 00:06. Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили: на регион летят беспилотники. Под угрозой оказался Харьков, Безлюдовка, Бирки и Слобожанское.
Вскоре на город потела новая группа БпЛА.
В 01:16 на границе Харьковской и Донецкой областей вновь появились беспилотники.
Тревога на Харьковщине звучала до 03:05. После – прозвучал отбой и до самого утра новых угроз для города не было.
Дата публикации материала: 21 ноября 2025 в 07:20