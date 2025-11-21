Сегодня ночью по Харькову ударил дрон – о последствиях сообщил Терехов

Российский беспилотник ударил по городу около 01:00.

Мэр Игорь Терехов уточнил: под атакой оказался Слободской район.

Вскоре городской голова добавил: специалисты установили, что тип БпЛА – «Гербера».

«К счастью, без повреждений и без пострадавших», – отметил Терехов.

Тревога в Харькове и области звучала этой ночью с 00:06. Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили: на регион летят беспилотники. Под угрозой оказался Харьков, Безлюдовка, Бирки и Слобожанское.

Вскоре на город потела новая группа БпЛА.

В 01:16 на границе Харьковской и Донецкой областей вновь появились беспилотники.

Тревога на Харьковщине звучала до 03:05. После – прозвучал отбой и до самого утра новых угроз для города не было.