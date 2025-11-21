Сьогодні вночі по Харкову вдарив дрон – про наслідки повідомив Терехов

Російський безпілотник вдарив по місту близько 01:00.

Мер Ігор Терехов уточнив: під атакою опинився Слобідський район.

Незабаром міський голова додав: фахівці встановили, що тип БпЛА – “Гербера”.

“На щастя, без пошкоджень та без постраждалих”, – зазначив Терехов.

Тривога в Харкові та області звучала цієї ночі з 00:06. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили: на регіон летять безпілотники. Під загрозою опинилися Харків, Безлюдівка, Бірки та Слобожанське.

Незабаром на місто потіла нова група БпЛА.

О 01:16 на кордоні Харківської та Донецької областей знову з’явилися безпілотники.

Тривога на Харківщині лунала до 03:05. Після – пролунав відбій і до ранку нових загроз для міста не було.