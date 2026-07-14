У Солоницівці постраждала 11-річна дівчинка – ворог атакував селище БпЛА

Близько опівночі росіяни почали атакувати селище Солоницівка Харківського району БпЛА.

Внаслідок “прильотів” постраждали шестеро людей – серед них 11-річна дівчинка, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Усім їм медики надали необхідну допомогу.

“Інформація про наслідки російських ударів уточнюється”, – додав він.

Інших подробиць про “прильоти” наразі немає.

Зазначимо, тривога на Харківщині лунала цієї ночі тричі. Її оголошували о 00:17, 01:51 та 03:08. Основною загрозою для регіону стали російські безпілотники. Станом на 07:15 Харківщина все ще “червона”.