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У Солоницівці постраждала 11-річна дівчинка – ворог атакував селище БпЛА

Події 07:15   14.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Солоницівці постраждала 11-річна дівчинка – ворог атакував селище БпЛА

Близько опівночі росіяни почали атакувати селище Солоницівка Харківського району БпЛА.

Внаслідок “прильотів” постраждали шестеро людей – серед них 11-річна дівчинка, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Усім їм медики надали необхідну допомогу.

“Інформація про наслідки російських ударів уточнюється”, – додав він.

Інших подробиць про “прильоти” наразі немає.

Зазначимо, тривога на Харківщині лунала цієї ночі тричі. Її оголошували о 00:17, 01:51 та 03:08. Основною загрозою для регіону стали російські безпілотники. Станом на 07:15 Харківщина все ще “червона”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівночі росіяни почали атакувати селище Солоницівка Харківського району БпЛА.".