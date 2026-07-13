Вдарив ножем чоловіка під час сварки: жителю Харківщини вручили підозру

Конфлікт на Харківщині завершився шпиталізацією. Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інцидент стався 11 липня близько опівночі у місті Слобожанському. Між двома чоловіками виник конфлікт. Копи встановили, що під час сварки п’яний 44-річний місцевий житель завдав ножового поранення 27-річному чоловіку.

«Зловмисник дістав із кишені предмет, схожий на ніж, та вдарив потерпілого. Внаслідок отриманого поранення у чоловіка виникла внутрішньочеревна кровотеча. Після скоєного нападник залишив місце події», – зазначили правоохоронців.

Потерпілого шпиталізували. Наразі його стан оцінюють як задовільний.

Того ж дня поліцейські встановили всі обставини події та місцезнаходження фігуранта. Його затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Нагадаємо, 13 липня правоохоронці затримали 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів на Київщині. У ЗМІ зазначають, що йдеться про колишнього командира 155-ї бригади ЗСУ “Анна Київська” Станіслава Лучанова. Про резонансний злочин стало відомо цими вихідними. Подробиці справи – читайте тут.