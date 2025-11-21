Авто відкинуло на дитячий майданчик, постраждали підлітки: у Харкові – ДТП

ДТП сталася напередодні, 20 листопада, близько 21:40 у Київському районі Харкова, пишуть в облуправлінні Нацполіції.

Події сталися на вулиці Саперній. За попередньою інформацією копів, 47-річний водій Toyota Avensis не впорався з керуванням та влетів у електроопору. В результаті авто відкинуло на дитячий майданчик.

“Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження у вигляді саден та забоїв 19-річний юнак та двоє неповнолітніх: 16-річний хлопець й 17-річна дівчина“, – написали в поліції.

Інформацію про те, що сталося, внесли до ЄРДР, у ситуації розбираються правоохоронці.