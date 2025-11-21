Харківський айтівець міг допомагати РФ окупувати Куп’янщину
Як виявилося, фігуранта вже затримували у 2022 році за роботу на РФ під час окупації Куп’янського району. Після звільнення територій він переїхав до Харкова і спробував “залягти на дно”. Тоді ймовірного зловмисника знайшли, проте суд виніс йому вирок, який не передбачає ув’язнення.
“Восени цього року рашисти дистанційно відновили із ним зв’язок та доручили відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ”, – пише прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.
Розповідаючи, що він нібито їде до родичів на прифронтові території, чоловік об’їжджав території, фіксував місця дислокації ЗСУ та передавав дані ворогові.
“Контррозвідка СБУ викрила і задокументувала злочини рецидивіста, а на фінальному етапі спецоперації затримала його. Під час обшуку в квартирі затриманого та у заміському будинку його родичів вилучено смартфон із доказами роботи на гру рф, формений одяг російського зразка та власноруч виготовлений прапор країни-агресора”, – пишуть у СБУ.
Фігуранту вже вручили підозру та відправили до СІЗО. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.
