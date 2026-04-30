Займав псевдопосади від РФ: у Харкові судитимуть підозрюваного у держзраді

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що суд чекає підозрюваного у колаборативній діяльності.

Йдеться про мешканця Харківського району, який, ймовірно, перейшов на бік ворога під час окупації частини Харківщини.

“За даними слідства, спочатку його призначили на посаду «и. о. главы Временной администрации освобожденных территорий Харьковской области» у селищі Козача Лопань. У червні 2022 року ворожий поплічник долучився до створення ще одного окупаційного органу — так званої «Временной гражданской администрации Харьковской области», підписавши відповідний протокол. Надалі його «підвищили» — зрадник очолив псевдоорган «Военно-гражданская администрация Купянского района Харьковской области» та публічно закликав місцевих мешканців і підлеглих до підпорядкування окупаційній владі”, – зазначили у прокуратурі.

Чоловік, встановили правоохоронці, активно займався пропагандою – вивішував триколори та радянську символіку, організовував заходи на 9 травня, допомагав військовим РФ. А після деокупації Харківщини – втік до Росії.

Підозрюваний – у розшуку. Його судитимуть у Основ’янському райсуді Харкова.