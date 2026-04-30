Live

Занимал псевдодолжности: в Харькове будут судить подозреваемого в госизмене

Происшествия 11:44   30.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что суд ждёт подозреваемого в коллаборативной деятельности. 

Речь идет о жителе Харьковского района, который, вероятно, перешел на сторону врага во время оккупации части Харьковщины.

«По данным следствия, первоначально его назначили на должность «и. о. главы Временной администрации освобожденных территорий Харьковской области» в поселке Казачья Лопань. В июне 2022 года вражеский приспешник принял участие в создании еще одного оккупационного органа — так называемой «Временной гражданской администрации Харьковской области», подписав соответствующий протокол. В дальнейшем его «повысили» — предатель возглавил псевдоорган «Военно-гражданская администрация Купянского района Харьковской области» и публично призвал местных жителей и подчиненных к подчинению оккупационных властей», – отметили в прокуратуре.

Мужчина, установили правоохранители, активно занимался пропагандой — вывешивал триколоры и советскую символику, организовывал мероприятия на 9 мая, помогал военным РФ. А после деоккупации Харьковщины — сбежал в Россию.

Подозреваемый – в розыске. Его будут судить в Основянском райсуде Харькова.

Новости по теме:

25.03.2026
Депутат из Купянска предоставил автобусы для вывоза детей в РФ — приговор суда
26.11.2025
Суды Харькова огласили приговоры двоим коллаборантам, бежавшим в РФ
05.11.2025
О трех случаях коллаборационизма на Харьковщине сообщили в прокуратуре
30.10.2025
Чиновник лесничества на Харьковщине работал на врага – суд вынес приговор
15.09.2025
Харьковчанина ждет суд за поддержку РФ в Telegram


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Занимал псевдодолжности: в Харькове будут судить подозреваемого в госизмене», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 11:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что суд ждёт подозреваемого в коллаборационной деятельности. ".