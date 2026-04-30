Занимал псевдодолжности: в Харькове будут судить подозреваемого в госизмене

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что суд ждёт подозреваемого в коллаборативной деятельности.

Речь идет о жителе Харьковского района, который, вероятно, перешел на сторону врага во время оккупации части Харьковщины.

«По данным следствия, первоначально его назначили на должность «и. о. главы Временной администрации освобожденных территорий Харьковской области» в поселке Казачья Лопань. В июне 2022 года вражеский приспешник принял участие в создании еще одного оккупационного органа — так называемой «Временной гражданской администрации Харьковской области», подписав соответствующий протокол. В дальнейшем его «повысили» — предатель возглавил псевдоорган «Военно-гражданская администрация Купянского района Харьковской области» и публично призвал местных жителей и подчиненных к подчинению оккупационных властей», – отметили в прокуратуре.

Мужчина, установили правоохранители, активно занимался пропагандой — вывешивал триколоры и советскую символику, организовывал мероприятия на 9 мая, помогал военным РФ. А после деоккупации Харьковщины — сбежал в Россию.

Подозреваемый – в розыске. Его будут судить в Основянском райсуде Харькова.