Депутат из Купянска предоставил автобусы для вывоза детей в РФ — приговор суда

Общество 17:26   25.03.2026
Елена Нагорная
Депутат из Купянска предоставил автобусы для вывоза детей в РФ — приговор суда

Суд на Харьковщине признал виновным в сотрудничестве с оккупационной властью и организации вывоза украинцев на территорию РФ депутата Купянского районного совета и назначил наказание — семь лет тюрьмы с конфискацией имущества. После освобождения райцентра ВСУ коллаборант сбежал в Россию, поэтому приговор — заочный.

Как сообщает областная прокуратура, летом 2022 года во время оккупации Купянска депутат добровольно согласился сотрудничать с оккупационной администрацией.

До полномасштабного вторжения он занимался пассажирскими перевозками, и во время захвата региона использовал этот ресурс. Для вывоза через закрытый пункт пропуска «Должанский» в Краснодарский край РФ 214 украинцев, большинство из которых — дети, он предоставил четыре автобуса и водителей, фактически обеспечив логистику.

Оккупанты, в свою очередь, таким образом пытались продемонстрировать якобы заботу об украинцах.

Мужчину признали виновным в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УКУ) и содействии путем предоставления средств для незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УКУ).

«После отбывания срока заключения осужденному еще в течение 10 лет будет запрещено заниматься хозяйственной деятельностью в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Поскольку депутат скрывается от украинского правосудия на территории РФ, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания. Пока он уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются. Осужденный находится в розыске», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщала МГ «Объектив», суд вынес приговор агенту ФСБ, которого в апреле 2024 года задержали в Харькове. Фигурант наводил ракетно-бомбовые атаки россиян по городу. Среди основных целей были запасные командные пункты и учебные центры ВСУ.



Автор: Елена Нагорная
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд на Харьковщине признал виновным в сотрудничестве с оккупационной властью и организации вывоза украинцев на территорию РФ депутата Купянского районного совета.".