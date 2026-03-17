Наводил удары по Харькову: безработный горожанин проведет в тюрьме 15 лет

Общество 16:00   17.03.2026
Виктория Яковенко
Суд вынес приговор агенту ФСБ, которого в апреле 2024 года задержали в Харькове.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант наводил ракетно-бомбовые атаки россиян по городу. Среди основных целей были запасные командные пункты и учебные центры ВСУ.

«Для наведения обстрелов агент обходил территорию областного центра и его окрестности, где пытался обнаружить военные объекты, а по возвращении домой «отчитывался» оккупантам», — установило следствие.

Правоохранители выяснили, что мужчина находился на связи с сотрудником 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.

Фигуранта задержали у него дома. По данным СБУ, безработный мужчина заинтересовал врага, потому что оставлял прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.

Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами, добавили правоохранители.

Суд признал его виновным в госизмене. Ему назначили 15 лет тюрьмы и конфискацию имущества.

Автор: Виктория Яковенко
