Суд рассмотрит дело депутата из Липцев, работавшего на РФ – прокуратура

Харьковские правоохранители передали в суд дело депутата Липецкого сельского совета, подозреваемого в госизмене.

По данным Харьковской областной прокуратуры, после начала полномасштабного вторжения РФ и захвата села Липцы фигурант добровольно согласился сотрудничать с врагом.

«Будучи действующим депутатом сельского совета, он отказался от исполнения обязанностей перед громадой и вступил в состав оккупационной администрации. В июне 2022 года он был назначен на должность так называемого «начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области», — отметили правоохранители.

Установлено, что за такую ​​«работу» он ежемесячно получал 55 тысяч российских рублей.

Уже в сентябре 2022 года фигурант стал «главой военно-гражданской администрации Харьковского района», а его зарплата выросла до 280 тысяч рублей, добавили в прокуратуре.

Отмечается, что мужчина распоряжался имуществом, которое оккупанты незаконно закрепили за администрацией, занимался вопросами коммунальной инфраструктуры, решал вопросы трудоустройства и социальной защиты населения, распределял гуманитарную помощь от страны-агрессора и способствовал принудительной паспортизации украинских граждан в РФ.

Сейчас депутат находится в розыске. Его будут судить заочно. Мужчине инкриминируют госпредательство и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УКУ).