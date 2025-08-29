Суд рассмотрит дело депутата из Липцев, работавшего на РФ – прокуратура
Харьковские правоохранители передали в суд дело депутата Липецкого сельского совета, подозреваемого в госизмене.
По данным Харьковской областной прокуратуры, после начала полномасштабного вторжения РФ и захвата села Липцы фигурант добровольно согласился сотрудничать с врагом.
«Будучи действующим депутатом сельского совета, он отказался от исполнения обязанностей перед громадой и вступил в состав оккупационной администрации. В июне 2022 года он был назначен на должность так называемого «начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области», — отметили правоохранители.
Установлено, что за такую «работу» он ежемесячно получал 55 тысяч российских рублей.
Уже в сентябре 2022 года фигурант стал «главой военно-гражданской администрации Харьковского района», а его зарплата выросла до 280 тысяч рублей, добавили в прокуратуре.
Отмечается, что мужчина распоряжался имуществом, которое оккупанты незаконно закрепили за администрацией, занимался вопросами коммунальной инфраструктуры, решал вопросы трудоустройства и социальной защиты населения, распределял гуманитарную помощь от страны-агрессора и способствовал принудительной паспортизации украинских граждан в РФ.
Сейчас депутат находится в розыске. Его будут судить заочно. Мужчине инкриминируют госпредательство и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УКУ).
Читайте также: Работник «Укрзалізниці» на Харьковщине оказался агентом ФСБ — СБУ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: госизмена, депутат, липцы, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Суд рассмотрит дело депутата из Липцев, работавшего на РФ – прокуратура»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2025 в 15:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители передали в суд дело депутата Липецкого сельского совета, подозреваемого в госизмене.".