Live
  • Пт 29.08.2025
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Суд рассмотрит дело депутата из Липцев, работавшего на РФ – прокуратура

Общество 15:29   29.08.2025
Виктория Яковенко
Суд рассмотрит дело депутата из Липцев, работавшего на РФ – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители передали в суд дело депутата Липецкого сельского совета, подозреваемого в госизмене.

По данным Харьковской областной прокуратуры, после начала полномасштабного вторжения РФ и захвата села Липцы фигурант добровольно согласился сотрудничать с врагом.

«Будучи действующим депутатом сельского совета, он отказался от исполнения обязанностей перед громадой и вступил в состав оккупационной администрации. В июне 2022 года он был назначен на должность так называемого «начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области», — отметили правоохранители.

Установлено, что за такую ​​«работу» он ежемесячно получал 55 тысяч российских рублей.

Уже в сентябре 2022 года фигурант стал «главой военно-гражданской администрации Харьковского района», а его зарплата выросла до 280 тысяч рублей, добавили в прокуратуре.

Отмечается, что мужчина распоряжался имуществом, которое оккупанты незаконно закрепили за администрацией, занимался вопросами коммунальной инфраструктуры, решал вопросы трудоустройства и социальной защиты населения, распределял гуманитарную помощь от страны-агрессора и способствовал принудительной паспортизации украинских граждан в РФ.

Сейчас депутат находится в розыске. Его будут судить заочно. Мужчине инкриминируют госпредательство и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УКУ).

Читайте также: Работник «Укрзалізниці» на Харьковщине оказался агентом ФСБ — СБУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
28.08.2025, 09:35
Организаторы ЛГБТ-прайда в Харькове заявляют об угрозах из Киева: детали
Организаторы ЛГБТ-прайда в Харькове заявляют об угрозах из Киева: детали
29.08.2025, 14:49
Враг захватил новые территории в районе Казачьей Лопани – ISW
Враг захватил новые территории в районе Казачьей Лопани – ISW
29.08.2025, 07:30
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Балкон в Харькове стал ловушкой для стаи летучих мышей: погибли около 80
Балкон в Харькове стал ловушкой для стаи летучих мышей: погибли около 80
29.08.2025, 16:12

Новости по теме:

16:00
Секретаршу мэра на Харьковщине подозревают в работе на врага
12:13
Бывший артист цирка в Харькове работал на РФ – прокуратура
13:39
Пожизненное «светит» предателю, воевавшему за РФ на Харьковщине – СБУ
10:29
В боевой бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили российского «крота» — СБУ
10:00
Корректировал авиаудары РФ по Харьковщине: СБУ задержала железнодорожника

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Суд рассмотрит дело депутата из Липцев, работавшего на РФ – прокуратура»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 августа 2025 в 15:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители передали в суд дело депутата Липецкого сельского совета, подозреваемого в госизмене.".