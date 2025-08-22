Работник «Укрзалізниці» на Харьковщине оказался агентом ФСБ — СБУ

На Харьковщине задержали 48-летнего инженера-монтажника местного филиала АО «Укрзалізниці». Правоохранители считают, что он работал на ФСБ и шпионил за эшелонами Сил обороны.

«Фигурант собирал разведданные, когда ремонтировал железнодорожные пути на приграничных восточных регионах. Во время восстановительных работ железнодорожник скрыто отслеживал подвижной состав ВСУ. Больше всего врага интересовало количество, маршруты движения и виды двигавшихся в направлении передовой вооружения. Кроме того, во время рабочих поездок агент фиксировал на гугл-картах расположение оборонных линий и других локаций украинских войск», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

А собранную информацию фигурант мессенджером передавал куратору, личность которого уже установили правоохранители, добавили в СБУ.

Правоохранители говорят: данные от агента-железнодорожника россияне планировали использовать для подготовки бомбовых и дроновых ударов по приграничью Харьковщины.

Мужчину задержали на начальном этапе его разведактивности. Как установило расследование, он попал в поле зрения российской спецслужбы, публикуя свои антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

У него дома во время обыска правоохранители изъяли смартфон с анонимным чатом, который он использовал для контактов с ФСБ.

Фигуранту сообщили о подозрении в госизмене, отметили в Харьковской областной прокуратуре. Сейчас он находится в СИЗО без права внесения залога. Если вину докажут ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.