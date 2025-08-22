Працівник «Укрзалізниці» на Харківщині виявився агентом ФСБ – СБУ
На Харківщині затримали 48-річного інженера-монтажника місцевої філії АТ «Укрзалізниця». Правоохоронці вважають, що він працював на ФСБ та шпигував за ешелонами Сил оборони.
«Фігурант збирав розвіддані, коли ремонтував колії на прикордонні східного регіону. Під час відновлювальних робіт залізничник приховано відстежував рухомий склад ЗСУ. Найбільше ворога цікавила кількість, маршрути руху та види озброєнь, що рухалися в напрямку передової. Крім того, під час робочих поїздок агент фіксував на гугл-картах розташування оборонних ліній та інших локацій українських військ», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
А зібрану інформацію фігурант месенджером передавав куратору, особу якого вже встановили правоохоронці, додали в СБУ.
Правоохоронці кажуть: дані від агента-залізничника росіяни планували використати для підготовки бомбових та дронових ударів по прикордонню Харківщини.
Чоловіка затримали на початковому етапі його розвідактивності. Як встановило розслідування, він потрапив у поле зору російської спецслужби, коли публікував свої антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах.
У нього вдома під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон із анонімним чатом, який він використовував для контактів з ФСБ.
Фігуранту повідомили про підозру в держзраді, зазначили в Харківській обласній прокуратурі. Зараз він перебуває у СІЗО без права внесення застави. Якщо провину доведуть йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: агент ФСБ, АО "Укрзалізниця", СБУ, харківщина;
