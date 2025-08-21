Жорстоко катував людей в Балаклії: росіянин «Тайсон» отримав вирок

На Харківщині заочно засудили бойовика російського ГРУ, який під час окупації Балаклії катував українців струмом.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, засуджений – 36-річний росіянин Султан Паштов з позивним «Тайсон», бойовик батальйону «Чібіс» 16-ї окремої бригади ГРУ.

Встановлено, що навесні 2022 року він у складі російських військ перебував в окупованій на той час Балаклії. Там окупанти облаштували на території захопленого райвідділу поліції катівню, до якої звозили десятки викрадених мешканців міста.

«Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі на тривалий час ув’язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води. Також рашисти застосовували до викрадених людей електричний струм. Таким чином Паштов разом зі своїми спільниками намагався залякати місцевих жителів», – зазначили в СБУ.

Крім того, з’ясували правоохоронці, застосовуючи численні тортури, окупант намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з РФ для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті.

Суд визнав «Тайсона» винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Його заочно засудили до 11 років тюрми.

«Оскільки засуджений наразі переховується від правосуддя, СБУ вживає заходів для реалізації міжнародних правових механізмів, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання», – підкреслили правоохоронці.