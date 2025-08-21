Жорстоко катував людей в Балаклії: росіянин «Тайсон» отримав вирок
На Харківщині заочно засудили бойовика російського ГРУ, який під час окупації Балаклії катував українців струмом.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, засуджений – 36-річний росіянин Султан Паштов з позивним «Тайсон», бойовик батальйону «Чібіс» 16-ї окремої бригади ГРУ.
Встановлено, що навесні 2022 року він у складі російських військ перебував в окупованій на той час Балаклії. Там окупанти облаштували на території захопленого райвідділу поліції катівню, до якої звозили десятки викрадених мешканців міста.
«Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі на тривалий час ув’язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води. Також рашисти застосовували до викрадених людей електричний струм. Таким чином Паштов разом зі своїми спільниками намагався залякати місцевих жителів», – зазначили в СБУ.
Крім того, з’ясували правоохоронці, застосовуючи численні тортури, окупант намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з РФ для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті.
Суд визнав «Тайсона» винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Його заочно засудили до 11 років тюрми.
«Оскільки засуджений наразі переховується від правосуддя, СБУ вживає заходів для реалізації міжнародних правових механізмів, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання», – підкреслили правоохоронці.
Читайте також: «На балконі поспостерігаю»: харків’янин «зливав» дані про ППО – прокуратура
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жорстоко катував людей в Балаклії: росіянин «Тайсон» отримав вирок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 15:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині заочно засудили бойовика російського ГРУ, який під час окупації Балаклії катував українців струмом.".