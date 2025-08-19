«На балконі поспостерігаю»: харків’янин «зливав» дані про ППО – прокуратура

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного жителя Харкова, який, за даними слідства, співпрацював з РФ.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що спілкуватися через месенджер з представником РФ фігурант почав у квітні 2024 року.

«Під час повітряної тривоги чоловік виходив на балкон власної квартири, розташованої на околиці міста, та спостерігав за роботою української ППО. Отримані дані він наносив на карти гугл і надсилав своєму співрозмовнику з РФ», – встановили правоохоронці.

Розвіддані окупанти планували використати для ударів БпЛА та КАБ по позиціях Сил оборони, кажуть в прокуратурі.

Чоловіка затримали у нього вдома. Наразі він перебуває у СІЗО.

Харків’янину інкримінують поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.