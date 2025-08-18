Чекали на окупацію та вихваляли росіян: чоловіків піймали на Харківщині – СБУ

Правоохоронці затримали на Харківщині трьох чоловіків, які, за даними слідства, виявилися ворожими агітаторами.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, серед затриманих – 56-річний колишній водій з виправної колонії. Встановлено, що він публічно закликав ворога захопити південні та східні регіони України і одночасно масово знищувати українців.

Інший фігурант – 35-річний безробітний харків’янин. В СБУ повідомили, що він героїзував приватні військові компанії РФ, а також закликав окупантів захопити Харків та інші українські міста.

Третій затриманий – 37-річний чоловік, який, з’ясували правоохоронці, вихваляв кремлівський режим та закликав ворога до масованих ударів по цивільній інфраструктурі.

Фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями ККУ: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі чоловіки – у СІЗО. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.