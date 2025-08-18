Чекали на окупацію та вихваляли росіян: чоловіків піймали на Харківщині – СБУ
Правоохоронці затримали на Харківщині трьох чоловіків, які, за даними слідства, виявилися ворожими агітаторами.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, серед затриманих – 56-річний колишній водій з виправної колонії. Встановлено, що він публічно закликав ворога захопити південні та східні регіони України і одночасно масово знищувати українців.
Інший фігурант – 35-річний безробітний харків’янин. В СБУ повідомили, що він героїзував приватні військові компанії РФ, а також закликав окупантів захопити Харків та інші українські міста.
Третій затриманий – 37-річний чоловік, який, з’ясували правоохоронці, вихваляв кремлівський режим та закликав ворога до масованих ударів по цивільній інфраструктурі.
Фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями ККУ: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Наразі чоловіки – у СІЗО. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Читайте також: Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: агитатор, окупація, СБУ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чекали на окупацію та вихваляли росіян: чоловіків піймали на Харківщині – СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 14:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали на Харківщині трьох чоловіків, які, за даними слідства, виявилися ворожими агітаторами.".