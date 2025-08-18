Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Чекали на окупацію та вихваляли росіян: чоловіків піймали на Харківщині – СБУ

Суспільство 14:30   18.08.2025
Вікторія Яковенко
Чекали на окупацію та вихваляли росіян: чоловіків піймали на Харківщині – СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці затримали на Харківщині трьох чоловіків, які, за даними слідства, виявилися ворожими агітаторами.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, серед затриманих – 56-річний колишній водій з виправної колонії. Встановлено, що він публічно закликав ворога захопити південні та східні регіони України і одночасно масово знищувати українців.

Інший фігурант – 35-річний безробітний харків’янин. В СБУ повідомили, що він героїзував приватні військові компанії РФ, а також закликав окупантів захопити Харків та інші українські міста.

Третій затриманий – 37-річний чоловік, який, з’ясували правоохоронці, вихваляв кремлівський режим та закликав ворога до масованих ударів по цивільній інфраструктурі.

Фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями ККУ: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі чоловіки – у СІЗО. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

вражеских агитаторов поймали на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула

Читайте також: Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів
Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів
18.08.2025, 15:26
Чекали на окупацію та вихваляли росіян: чоловіків піймали на Харківщині – СБУ
Чекали на окупацію та вихваляли росіян: чоловіків піймали на Харківщині – СБУ
18.08.2025, 14:30
Підтримати сусідні регіони: на Харківщині відкрили центр для жителів Донеччини
Підтримати сусідні регіони: на Харківщині відкрили центр для жителів Донеччини
18.08.2025, 14:45
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
18.08.2025, 14:02
Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
18.08.2025, 13:33
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
18.08.2025, 13:16

Новини за темою:

18:34
Агітатору, який закликає розбомбити Харків, СБУ повідомила про підозру
11:00
Судимий житель Харківщини агітував за “русский мир” та попався СБУ
13:27
«Работайте, братья!» Двох агітаторів, які чекали рф, затримали на Харківщині
17:00
5 років за ґратами отримав охоронець з Харківщини за заклики бомбити Україну
15:39
Мешканець Харківщини прославляв в «Одноклассниках» війну та армію рф – СБУ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чекали на окупацію та вихваляли росіян: чоловіків піймали на Харківщині – СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 14:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали на Харківщині трьох чоловіків, які, за даними слідства, виявилися ворожими агітаторами.".