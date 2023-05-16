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Мешканець Харківщини прославляв в «Одноклассниках» війну та армію рф – СБУ

Події 15:39   16.05.2023
Оксана Якушко
Мешканець Харківщини прославляв в «Одноклассниках» війну та армію рф – СБУ

Кіберфахівці СБУ встановили , що місцевий мешканець смт. Сахновщина Красноградського району Харківської області поширював в інтернеті матеріали, де виправдовував збройну агресію рф проти України та визнавав її правомірною. 

Для просування цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використав сторінку у забороненій в Україні російській мережі “Однокласники”.

У своїх дописах чоловік виправдовував збройну агресію рф проти України, визнавав її правомірною, а також підтримував загарбницькі дії вищого керівництва рф. На своїй сторінці зловмисник прославляв збройні сили рф та незаконні збройні формування «ДНР» та «ЛНР», він публічно закликав до їх підтримки та до співпраці з ними.


На сторінці 66-річного мешканця селища Сахновщина Красноградського району правоохоронці виявили фото військовослужбовця рф та напис “Господи помоги нашим отцам, сыновьям и всем тем, кто находится сейчас в горячих точках”, публікацію “Русские идут! Будем воевать до последнего украинца”,
а також відеокліп, на якому зображено глорифікацію різних військових підрозділів збройних сил рф та збройних формувань “ДНР” та “ЛНР”, повідомила Харківська обласна поліція.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Викриття та документування протиправної діяльності відбувалося спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 15:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіберфахівці СБУ встановили , що місцевий мешканець смт. Сахновщина Красноградського району Харківської області поширював в інтернеті матеріали, де виправдовував збройну агресію рф проти України та визнавав її правомірною. ".