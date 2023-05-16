Житель Харьковщины прославлял в «Одноклассниках» войну и армию РФ – СБУ

Киберспециалисты СБУ установили, что местный житель пгт. Сахновщина Красноградского района Харьковской области распространял в интернете материалы, где оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины и признавал ее правомерной.

Для продвижения этих противоправных материалов интернет-агитатор использовал страницу в запрещенной в Украине российской сети «Одноклассники».

В своих сообщениях мужчина оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины, признавал ее правомерной, а также поддерживал захватнические действия высшего руководства рф. На своей странице злоумышленник прославлял вооруженные силы рф и незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР», он публично призывал к их поддержке и сотрудничеству с ними.



На странице 66-летнего жителя поселка Сахновщина Красноградского района правоохранители обнаружили фото военнослужащего рф и надпись «Господи помоги нашим отцам, сыновьям и всем тем, кто находится сейчас в горячих точках», публикацию «Русские идут! Будем воевать до последнего украинца”,

а также видеоклип, на котором изображена глорификация различных военных подразделений вооруженных сил РФ и вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», сообщила Харьковская областная полиция.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности происходило совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Красноградской окружной прокуратуры Харьковской области.