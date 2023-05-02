Прославлял рф и войну. СБУ на Харьковщине задержала сторонника «русского мира»
37-летний мужчина, оправдывавший вооруженную агрессию рф против Украины, ранее жил на Донбассе, сообщила СБУ.
Контрразведка СБУ разоблачила еще одного активного сторонника «русского мира» в Харьковской области. Им оказался 37-летний житель Харьковской области, ранее живший в Волновахском районе Донбасса.
В прошлом году злоумышленник неоднократно размещал на своей странице в сети Facebook видеоролики, где оправдывали войну России против Украины и прославлял ее участников.
В этих роликах содержались лживые нарративы кремлевской пропаганды о якобы спасительной миссии России в отношении Украины. А также одобряли действия российских военнослужащих и участников незаконных вооруженных формирований государства-агрессора.
Инициированная СБУ комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза вещания подтвердила незаконность действий вражеского агитатора.
Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии рф против Украины, совершенное повторно).
Теперь ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Разоблачение и документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 16:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летний мужчина, оправдывавший вооруженную агрессию рф против Украины, ранее жил на Донбассе, сообщила СБУ.".