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Посадили на 5 лет. «Сдавал» россиянам позиции украинского ПВО в Харькове

Происшествия 16:39   01.05.2023
Оксана Якушко
Посадили на 5 лет. «Сдавал» россиянам позиции украинского ПВО в Харькове

По материалам СБУ осудили харьковчанина, который «сдавал» врагу местонахождение боевых расчетов противовоздушной обороны ВСУ на территории Харькова.

Летом прошлого года 53-летний злоумышленник излагал в соцсетях информацию о позициях боевых расчетов противовоздушной обороны ВСУ на территории Харькова. Интересно, что мужчина жил в Салтовском жилом массиве Харькова – одном из самых пострадавших от вражеских обстрелов.


Подразделения Сил обороны прикрывали город от массированного вражеского обстрела, в тот период, когда почти каждую ночь с территории рф обстреливали Харьков баллистическими и крылатыми ракетами.

Установлено, что после того, как злоумышленник опубликовал запрещенную информацию, раскрытые позиции украинского ПВО 5 раз прицельно обстреливали враги.

К тому же, как установили сотрудники СБУ, у злоумышленника есть ракетная военно-учетная специальность: в конце 80-х годов он проходил военную службу в зенитно-ракетной бригаде на территории Белоруссии.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 16:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По материалам СБУ осудили харьковчанина, который «сдавал» врагу местонахождение боевых расчетов противовоздушной обороны ВСУ на территории Харькова.".