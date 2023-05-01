Посадили на 5 лет. «Сдавал» россиянам позиции украинского ПВО в Харькове
По материалам СБУ осудили харьковчанина, который «сдавал» врагу местонахождение боевых расчетов противовоздушной обороны ВСУ на территории Харькова.
Летом прошлого года 53-летний злоумышленник излагал в соцсетях информацию о позициях боевых расчетов противовоздушной обороны ВСУ на территории Харькова. Интересно, что мужчина жил в Салтовском жилом массиве Харькова – одном из самых пострадавших от вражеских обстрелов.
Подразделения Сил обороны прикрывали город от массированного вражеского обстрела, в тот период, когда почти каждую ночь с территории рф обстреливали Харьков баллистическими и крылатыми ракетами.
Установлено, что после того, как злоумышленник опубликовал запрещенную информацию, раскрытые позиции украинского ПВО 5 раз прицельно обстреливали враги.
К тому же, как установили сотрудники СБУ, у злоумышленника есть ракетная военно-учетная специальность: в конце 80-х годов он проходил военную службу в зенитно-ракетной бригаде на территории Белоруссии.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Разоблачение и документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 16:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По материалам СБУ осудили харьковчанина, который «сдавал» врагу местонахождение боевых расчетов противовоздушной обороны ВСУ на территории Харькова.".