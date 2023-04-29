«Зенитные возле меня стартуют»: харьковчанин сядет на 5 лет за пост в facebook

Жителя Харькова признали виновнім в передаче врагу данных о позициях украинской ПВО. Он написал комментарий в facebook, указав, откуда происходят «вылеты». В результате эту позицию обстреляли пять раз за несколько дней.

Автора комментария, который навел врага на защитников Украины, идентифицировали сотрудники ХАЦ.

«Как удалось установить Харьковскому антикоррупционному центру, речь идет о Ткаче Александре Александровиче. Ткача задержали в начале ноября прошлого года и обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УК Украины», — сообщили в центре.

В СБУ сообщали, что Ткач еще с лета начал искать через соцсети пути «выхода» на российских оккупантов для помощи в войне против Украины. Для этого и сообщал в соцсетях информацию о местах временного базирования подразделений Сил обороны.

«Как стало известно из текста приговора, 21 июня 2022 года, Ткач в социальной сети facebook в ответ другому пользователю, опубликовал комментарий следующего содержания: «так зенитные возле меня стартуют – позиция между МЖК «Интернационалист» и окружной. Сначала огонь, потом взлетает зенитная ракета (по наклону даже видно в какую сторону улетает), потом тишина и потом начинаешь считать секунды, чтобы оценить расстояние». На указанной территории действительно была развернута позиция ВСУ с вооружением ПВО, осуществлявшая прикрытие города от средств воздушного нападения противника, которая была обстреляна 5 раз в течение 26 июня – 30 июля», — отметили в ХАЦ.

Сам обвиняемый во время суда не отказывался от того, что комментарий — его авторства. Но при этом вину в совершении преступления не признал.

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«Якобы у обвиняемого из окна были видны пуски зенитных ракет и он установил закономерность: если зенитные стартуют, то «прилет» будет примерно через 2 -2,5 минуты, то есть ракеты стартуют на перехват или будет «прилет». Как указывает Ткач, если ракета зенитная не стартует, то «прилета» не будет. Если зенитные ракеты ушли, будет «прилет». Поэтому, как пытался объяснить Ткач, 20 июня ему задал вопрос старый знакомый, которого знает больше 20 лет: «Будут ли еще прилеты?» И, как уверяет обвиняемый, он в комментариях ответил то, что указано в материалах уголовного дела», — пересказали суть диалога в решении суда.

Также судьи отметили, что после публикации комментария Ткач продолжал в соцсетях «систематически публиковать высказывания, направленные на дискредитацию ВСУ и действующей власти Украины».