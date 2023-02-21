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В Харьковской области под суд пойдет корректировщик огня по силам ВСУ

Происшествия 16:02   21.02.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области под суд пойдет корректировщик огня по силам ВСУ

49-летний мужчина сдавал представителю ФСБ рф места дислокации ВСУ на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В июле 2022 года мужчина начал общаться с сотрудником ФСБ рф. От него обвиняемый получил задание — собирать информацию о местонахождении ВСУ в Харькове и области.

Находясь на территории Харьковского района, мужчина собрал информацию о блокпостах и передал информацию врагу.
Прибыв в Харьков, сторонник «русского мира» приехал в одну из воинских частей и на карте отметил, где она находится.  После этого он передал всю информацию российскому агенту.

30 августа 2022 г. во время выполнения очередного задания от представителя ФСБ рф, мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время предатель находится под стражей. Его судят в Червонозаводском районном суде Харькова.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по факту распространения информации о расположении ВСУ, совершенном с целью предоставления такой информации представителям государства-агрессора (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).
Предателю «светит» от 8 до 12 лет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "49-летний мужчина сдавал представителю ФСБ рф места дислокации ВСУ на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".