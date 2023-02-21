В Харьковской области под суд пойдет корректировщик огня по силам ВСУ

49-летний мужчина сдавал представителю ФСБ рф места дислокации ВСУ на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В июле 2022 года мужчина начал общаться с сотрудником ФСБ рф. От него обвиняемый получил задание — собирать информацию о местонахождении ВСУ в Харькове и области.

Находясь на территории Харьковского района, мужчина собрал информацию о блокпостах и передал информацию врагу.

Прибыв в Харьков, сторонник «русского мира» приехал в одну из воинских частей и на карте отметил, где она находится. После этого он передал всю информацию российскому агенту.

30 августа 2022 г. во время выполнения очередного задания от представителя ФСБ рф, мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время предатель находится под стражей. Его судят в Червонозаводском районном суде Харькова.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по факту распространения информации о расположении ВСУ, совершенном с целью предоставления такой информации представителям государства-агрессора (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Предателю «светит» от 8 до 12 лет.