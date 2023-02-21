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На Харківщині під суд піде корегувальник вогню по силам ЗСУ

Події 16:02   21.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині під суд піде корегувальник вогню по силам ЗСУ

49-річний чоловік здавав представнику ФСБ рф місця дислокації ЗСУ на Харківщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У липні 2022 року чоловік почав спілкуватися зі співробітником ФСБ рф. Від нього обвинувачений отримав завдання — збирати інформацію про місцезнаходження ЗСУ у Харкові та області.

Перебуваючи на території Харківського району, чоловік зібрав інформацію про блокпости і передав інформацію ворогові.
Прибувши до Харкова, прихильник “руського світу” приїхав до однієї з військових частин і на карті позначив, де вона знаходиться. Після цього він передав усю інформацію російському агентові.

30 серпня 2022 р. під час виконання чергового завдання від представника ФСБ рф, чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Його судять у Червонозаводському районному суді Харкова.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 49-річного чоловіка за фактом розповсюдження інформації про розташування ЗСУ, вчиненого з метою надання такої інформації представникам держави-агресора (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Зраднику “світить” від 8 до 12 років.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 16:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "49-річний чоловік здавав представнику ФСБ рф місця дислокації ЗСУ на Харківщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.".