“Зенітні біля мене стартують”: харків’янин сяде на 5 років за пост у фейсбуці

Жителя Харкова визнали винним у передачі ворогові даних про позиції української ППО. Він написав коментар у фейсбуці, вказавши, звідки відбуваються “вильоти”. Внаслідок цього цю позицію обстріляли п’ять разів за кілька днів.

Автора коментаря, який навів ворога на захисників України, ідентифікували співробітники ХАЦ.

“Як вдалося встановити Харківському антикорупційному центру, йдеться про Ткача Олександра Олександровича. Ткача затримали на початку листопада минулого року та обвинувачують у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України”, – повідомили в центрі.

У СБУ повідомляли, що Ткач ще з літа почав шукати через соцмережі шляхи “виходу” на російських окупантів для допомоги у війні проти України. Для цього й повідомляв у соцмережах інформацію щодо місць тимчасового базування підрозділів Сил оборони.

“Як стало відомо з тексту вироку, 21 червня 2022 року, Ткач у соціальній мережі “Facebook” у відповідь іншому користувачу, опублікував коментар наступного змісту: “так зенитные возле меня стартуют – позиция между МЖК “Інтернаціоналіст”и окружной. Сначала огонь, потом взлетает зенитная ракета (по наклону даже видно в какую сторону улетает), потом тишина и потом начинаешь считать секунды, чтобы оценить расстояние”. На вказаній території дійсно була розгорнута позиція ЗСУ з озброєнням ППО, що здійснювала прикриття міста від засобів повітряного нападу противника, яка була обстріляна 5 разів протягом 26 червня – 30 липня”, – зазначили в ХАЦ.

Сам обвинувачений під час суду не відмовлявся від того, що коментар – його авторства. Але при цьому провину в скоєнні злочину не визнав.

“Начебто в обвинуваченого з вікна було видно пуски зенітних ракет і він установив закономірність, якщо зенітні стартують, то приліт буде приблизно через 2 -2,5 хвилини, тобто ракети стартують на перехват або буде приліт. Як вказує Ткач, якщо ракета зенітна не стартує, то прильоту не буде. Якщо зенітні ракети пішли, то буде приліт. Тому, як намагався пояснити Ткач, 20 червня йому поставив питання старий знайомий, якого знає понад 20 років: “Чи будуть ще прильоти?”. І як запевняє обвинувачений, він в коментарях відповів, те що зазначено в матеріалах кримінальної справи”, – переказали суть діалогу в рішенні суду.

Також судді зазначили, що після публікації коментаря Ткач продовжував у соцмережах “систематично публікувати висловлювання, спрямовані на дискредитацію ЗСУ та чинної влади України”.