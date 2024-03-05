Масштабний збій у всьому світі в Facebook та Instagram. Що відомо зараз
У всьому світі користувачі соцмереж зіткнулися з глобальним збоєм у Facebook, Instagram і навіть Twitter. Спікер Meta Енді Стоун підтвердив проблеми, але не повідомив про причини збою.
У Meta лише зазначили, що намагаються усунути проблеми.
Інформація про збій надходить від користувачів з усіх континентів. Соцмережі «викидають» людей, вони не можуть зайти до свого акаунту навіть із правильним паролем.
Також DownDetector повідомляє, що проблеми спіткали користувачів Youtube та Google.
Аналогічний збій спостерігали у 2021 році. Тоді користуачі не могли протягом кількох годин зайти до Facebook, Instagram і WhatsApp.
Наразі користувачі вже потроху відновлюють доступ до власних сторінок у соцмережах.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: facebook, Instagram, Meta, Twitter, глобальный сбой, сбой;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 18:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У всьому світі користувачі соцмереж зіткнулися з глобальним збоєм у Facebook, Instagram і навіть Twitter. Спікер Meta Енді Стоун підтвердив проблеми, але не повідомив про причини збою. ".