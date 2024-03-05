Масштабний збій у всьому світі в Facebook та Instagram. Що відомо зараз

У всьому світі користувачі соцмереж зіткнулися з глобальним збоєм у Facebook, Instagram і навіть Twitter. Спікер Meta Енді Стоун підтвердив проблеми, але не повідомив про причини збою.

У Meta лише зазначили, що намагаються усунути проблеми.

Інформація про збій надходить від користувачів з усіх континентів. Соцмережі «викидають» людей, вони не можуть зайти до свого акаунту навіть із правильним паролем.

Також DownDetector повідомляє, що проблеми спіткали користувачів Youtube та Google.

Аналогічний збій спостерігали у 2021 році. Тоді користуачі не могли протягом кількох годин зайти до Facebook, Instagram і WhatsApp.

Наразі користувачі вже потроху відновлюють доступ до власних сторінок у соцмережах.