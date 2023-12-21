Харків’яни були без зв’язку: у «Київстарі» визначилися з компенсацією
21 грудня у компанії «Київстар» повідомили, що повністю відновили усі сервіси, які постраждали через масштабну хакерську атаку. А також заявили, яку компенсацію отримають їхні абоненти.
«Вдячні кожному, хто продовжував підтримувати та вірити в нас. Саме тому наша команда: скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів, виділяє 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, планова тарифна плата не буде стягуватись у:
📞 абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01;
📞 бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв’язку з 1.01 по 31.01;
📞 користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.
У «Київстарі» зазначили, що все відбуватиметься автоматично. У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться і людям нарахуються всі обсяги за тарифом.
Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі мобільного оператора «Київстар» стався глобальний збій – стали недоступними послуги зв’язку та доступу до інтернету. Гендиректор компанії Олександр Комаров повідомив, що внаслідок дуже потужної хакерської атаки частково зруйнована ІТ-інфраструктура оператора. За даними силовиків, без зв’язку залишилося близько 24 мільйонів абонентів.
За фактом кібератаки СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Однією з версій, яку вивчають слідчі, є причетність спецслужб РФ. Відповідальність за атаку взяло на себе російське хакерське угруповання «Солнцепек».
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 грудня у компанії «Київстар» повідомили, що повністю відновили усі сервіси, які постраждали через масштабну хакерську атаку. А також заявили, яку компенсацію отримають їхні абоненти.".