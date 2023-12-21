Live
  • Чт 21.12.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.07

Харків’яни були без зв’язку: у «Київстарі» визначилися з компенсацією

Суспільство 12:14   21.12.2023
Вікторія Яковенко
Харків’яни були без зв’язку: у «Київстарі» визначилися з компенсацією

21 грудня у компанії «Київстар» повідомили, що повністю відновили усі сервіси, які постраждали через масштабну хакерську атаку. А також заявили, яку компенсацію отримають їхні абоненти.

«Вдячні кожному, хто продовжував підтримувати та вірити в нас. Саме тому наша команда: скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів, виділяє 100 000 000  гривень на потреби ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, планова тарифна плата не буде стягуватись у:

📞 абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01;

📞 бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв’язку з 1.01 по 31.01;

📞 користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.

У «Київстарі» зазначили, що все відбуватиметься автоматично. У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться і людям нарахуються всі обсяги за тарифом.

Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі мобільного оператора «Київстар» стався глобальний збій – стали недоступними послуги зв’язку та доступу до інтернету. Гендиректор компанії Олександр Комаров повідомив, що внаслідок дуже потужної хакерської атаки частково зруйнована ІТ-інфраструктура оператора. За даними силовиків, без зв’язку залишилося близько 24 мільйонів абонентів.

За фактом кібератаки СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Однією з версій, яку вивчають слідчі, є причетність спецслужб РФ. Відповідальність за атаку взяло на себе російське хакерське угруповання «Солнцепек».

Читайте також: Київстар відновив мобільний інтернет по всій Україні

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 21.12: центр опору та диференціація тривог
Головні новини Харкова 21.12: центр опору та диференціація тривог
21.12.2023, 13:11
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
19.12.2023, 08:00
Перебігала в невстановленому місці: у Харкові під колесами авто загинула жінка
Перебігала в невстановленому місці: у Харкові під колесами авто загинула жінка
21.12.2023, 13:05
Скоїв вбивство і закрив вдома співмешканку: на Харківщині затримали чоловіка
Скоїв вбивство і закрив вдома співмешканку: на Харківщині затримали чоловіка
21.12.2023, 12:47
Спровокував повстання. Верховний суд Колорадо заборонив Трампу обиратися
Спровокував повстання. Верховний суд Колорадо заборонив Трампу обиратися
20.12.2023, 15:27
На Куп’янському напрямку знищили вантажівку з інженерною технікою РФ (відео)
На Куп’янському напрямку знищили вантажівку з інженерною технікою РФ (відео)
20.12.2023, 15:42

Новини за темою:

13:16
Базові послуги, сподіваюсь, відновимо до кінця тижня – гендиректор «Київстар»
21:20
Уночі у низки харків’ян можуть бути проблеми з інтернетом, раніше стався збій
12:06
Харків’яни – без зв’язку: в СБУ повідомили, хто стоїть за атакою на «Київстар»
09:57
“Київстар” ще не “ожив”: це наймасштабніша аварія в історії телекому – ЗМІ
17:41
Коли «Київстар» відновить роботу – незрозуміло – гендиректор компанії

Ви читали новину: «Харків’яни були без зв’язку: у «Київстарі» визначилися з компенсацією»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 12:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 грудня у компанії «Київстар» повідомили, що повністю відновили усі сервіси, які постраждали через масштабну хакерську атаку. А також заявили, яку компенсацію отримають їхні абоненти.".