Харків’яни – без зв’язку: в СБУ повідомили, хто стоїть за атакою на «Київстар»
У Службі безпеки України повідомили, хто взяв на себе відповідальність за хакерську атаку на «Київстар», внаслідок якої без зв’язку залишилися приблизно 24 млн абонентів.
«Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності», – зазначили в СБУ.
Скоріше за все, йдеться про російське хакерське угруповання «Солнцепек». Відповідну заяву вони опублікували у себе в телеграм-каналі.
«Ми, хакери «Солнцепек», беремо на себе повну відповідальність за кібератаку на «Київстар». Ми знищили 10 тисяч комп’ютерів, понад 4 тисячі серверів, усі системи хмарного зберігання даних та резервного копіювання», – йдеться в повідомленні.
Російські хакери заявили, що атакували «Київстар», оскільки «компанія забезпечує зв’язком ЗСУ, а також державні органи та силові структури України». Вони також пригрозили іншим компаніям, які допомагають українській армії.
Попередньо, за даними СБУ, відновити фіксований інтернет для будинків, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету, планується сьогодні, 13 грудня.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, интернет, Киевстар, СБУ, связь, хакеры, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Службі безпеки України повідомили, хто взяв на себе відповідальність за хакерську атаку на «Київстар», внаслідок якої без зв’язку залишилися приблизно 24 млн абонентів.".