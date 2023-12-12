Київстар частково відновив зв’язок, коли будуть доступні всі послуги – прогноз
Станом на 20:00 фахівці мобільного оператора “Київстар” частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку після масштабної кібератаки вранці 12 грудня.
Наразі в компанії працюють над відновленням інших послуг та зроблять усе можливе, щоб завершити цю роботу протягом 13 грудня, йдеться в офіційному повідомленні оператора.
Після стабілізації роботи мережі всі абоненти та корпоративні клієнти, які в результаті хакерської атаки не могли скористатися сервісами компанії, обов’язково отримають компенсації, додали в Київстарі.
Нагадаємо, вранці 12 грудня глобальний збій стався у роботі мобільного оператора «Київстар» – стали недоступними послуги зв’язку та доступу до інтернету. Гендиректор компанії Олександр Комаров повідомив, що причиною була дуже потужна хакерська атака, й частково зруйнована ІТ-інфраструктура оператора.
За фактом кібератаки СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна з версій, яку зараз досліджують слідчі, – причетність спецслужб РФ.
За даними пресслужби Мінцифри, нацроумінг не працює через те, що «Київстар» не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам внаслідок загального технічного збою.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 21:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 20:00 фахівці мобільного оператора “Київстар” частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку після масштабної кібератаки вранці 12 грудня.".