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Київстар частково відновив зв’язок, коли будуть доступні всі послуги – прогноз

Суспільство 21:32   12.12.2023
Олена Нагорна
Київстар частково відновив зв’язок, коли будуть доступні всі послуги – прогноз

Станом на 20:00 фахівці мобільного оператора “Київстар” частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку після масштабної кібератаки вранці 12 грудня.

Наразі в компанії працюють над відновленням інших послуг та зроблять усе можливе, щоб завершити цю роботу протягом 13 грудня, йдеться в офіційному повідомленні оператора.

Після стабілізації роботи мережі всі абоненти та корпоративні клієнти, які в результаті хакерської атаки не могли скористатися сервісами компанії, обов’язково отримають компенсації, додали в Київстарі.

Нагадаємо, вранці 12 грудня глобальний збій стався у роботі мобільного оператора «Київстар» – стали недоступними послуги зв’язку та доступу до інтернету. Гендиректор компанії Олександр Комаров повідомив, що причиною була дуже потужна хакерська атака, й частково зруйнована ІТ-інфраструктура оператора.

За фактом кібератаки СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна з версій, яку зараз досліджують слідчі, – причетність спецслужб РФ.

За даними пресслужби Мінцифри, нацроумінг не працює через те, що «Київстар» не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам внаслідок загального технічного збою.

Читайте також: Як збій у роботі Київстар вплинув на Vodafone та Lifecell: дані операторів

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 21:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 20:00 фахівці мобільного оператора “Київстар” частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку після масштабної кібератаки вранці 12 грудня.".