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Харків’яни – без зв’язку: абоненти «Київстар» не можуть змінити оператора

Суспільство 11:40   12.12.2023
Вікторія Яковенко
Харків’яни – без зв’язку: абоненти «Київстар» не можуть змінити оператора

Абоненти оператора «Київстар» не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг внаслідок збою, який досі ще триває.

Проблема зі звʼязком вплинула і на інші сервіси, такі як нацроумінг. Про це пресслужба Мінцифри повідомила в коментарі «hromadske».

«Нацроумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою», — зазначили у Мінцифри.

Там додали, що проблема – тимчасова. Зараз спеціалісти компанії «Київстар» активно працюють, щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам. Найближчим часом вони відновлять надання послуг.

«Після розв’язання поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі звʼязком», заявили в Мінцифри.

Нагадаємо, зранку 11 грудня у мережі «Київстар» стався технічний збій. У соцмережах мешканці Харкова та інших міст України скаржаться на відсутність мобільного зв’язку та неможливість увійти на сайт мобільного оператора «Київстар». Також не працює домашній інтернет цього провайдера та мобільний додаток.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 11:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Абоненти оператора «Київстар» не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг внаслідок збою, який досі ще триває.".