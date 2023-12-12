Харків’яни – без зв’язку: абоненти «Київстар» не можуть змінити оператора

Абоненти оператора «Київстар» не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг внаслідок збою, який досі ще триває.

Проблема зі звʼязком вплинула і на інші сервіси, такі як нацроумінг. Про це пресслужба Мінцифри повідомила в коментарі «hromadske».

«Нацроумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою», — зазначили у Мінцифри.

Там додали, що проблема – тимчасова. Зараз спеціалісти компанії «Київстар» активно працюють, щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам. Найближчим часом вони відновлять надання послуг.

«Після розв’язання поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі звʼязком», заявили в Мінцифри.

Нагадаємо, зранку 11 грудня у мережі «Київстар» стався технічний збій. У соцмережах мешканці Харкова та інших міст України скаржаться на відсутність мобільного зв’язку та неможливість увійти на сайт мобільного оператора «Київстар». Також не працює домашній інтернет цього провайдера та мобільний додаток.