Харків’яни – без зв’язку: абоненти «Київстар» не можуть змінити оператора
Абоненти оператора «Київстар» не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг внаслідок збою, який досі ще триває.
Проблема зі звʼязком вплинула і на інші сервіси, такі як нацроумінг. Про це пресслужба Мінцифри повідомила в коментарі «hromadske».
«Нацроумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою», — зазначили у Мінцифри.
Там додали, що проблема – тимчасова. Зараз спеціалісти компанії «Київстар» активно працюють, щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам. Найближчим часом вони відновлять надання послуг.
«Після розв’язання поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі звʼязком», заявили в Мінцифри.
Нагадаємо, зранку 11 грудня у мережі «Київстар» стався технічний збій. У соцмережах мешканці Харкова та інших міст України скаржаться на відсутність мобільного зв’язку та неможливість увійти на сайт мобільного оператора «Київстар». Також не працює домашній інтернет цього провайдера та мобільний додаток.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Киевстар, Минцифры, оператор, сбой, связь, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Абоненти оператора «Київстар» не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг внаслідок збою, який досі ще триває.".