Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

«Це було у 1996-му»: харків’яни просять Терехова запустити річковий трамвай

Суспільство 16:14   09.10.2025
Вікторія Яковенко
«Це було у 1996-му»: харків’яни просять Терехова запустити річковий трамвай

На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією повернути до Харкова річковий трамвай.

«Пропоную запустити річковий трамвай у річці Лопань який буде курсувати вздовж набережної як це було у 1996 році. Дуже шкода що ідея судоходства не розвивається у нашому місті. Вважаю що для нашого найкращого міста це буде величезний плюс», – пише автор петиції.

Щоб петицію розглянули, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів.

Зазначимо, річковий трамвай «Ластівка» курсував біля Сергіївської площі. З травня від пристані теплохід плив до Благовіщенського собору, розвертався біля Бурсацького мосту плив до місця злиття з річкою Харків. Далі він йшов до Гончарівської греблі і назад. Містяни могли кататися на цьому транспорті до 2005 року, нагадав «057 Сайт міста Харкова».

Читайте також: На два дні перекриють одне з перехресть у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Чи будуть вводити у Харкові графіки відключень світла: коментар Терехова
Чи будуть вводити у Харкові графіки відключень світла: коментар Терехова
09.10.2025, 16:36
Працівник похоронного бюро обікрав загиблого воїна на Харківщині: вирок
Працівник похоронного бюро обікрав загиблого воїна на Харківщині: вирок
09.10.2025, 15:26
«Це було у 1996-му»: харків’яни просять Терехова запустити річковий трамвай
«Це було у 1996-му»: харків’яни просять Терехова запустити річковий трамвай
09.10.2025, 16:14
У Куп’янську військові РФ у цивільному розстріляли людей: хто віддав наказ
У Куп’янську військові РФ у цивільному розстріляли людей: хто віддав наказ
09.10.2025, 13:30
У п’ятницю в Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики
У п’ятницю в Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики
09.10.2025, 13:12
«Бронь» у КП для ухилянтів: у Харкові підозрюють депутата міськради
«Бронь» у КП для ухилянтів: у Харкові підозрюють депутата міськради
09.10.2025, 14:00

Новини за темою:

09.10.2025
«Це було у 1996-му»: харків’яни просять Терехова запустити річковий трамвай
09.10.2025
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 17 до 120 тисяч гривень
09.10.2025
«Бронь» у КП для ухилянтів: у Харкові підозрюють депутата міськради
09.10.2025
У п’ятницю в Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики
09.10.2025
Порушення мовного закону: з Харкова та області активно надходять скарги


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: ««Це було у 1996-му»: харків’яни просять Терехова запустити річковий трамвай»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 16:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією повернути до Харкова річковий трамвай.".