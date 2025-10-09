«Це було у 1996-му»: харків’яни просять Терехова запустити річковий трамвай

На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією повернути до Харкова річковий трамвай.

«Пропоную запустити річковий трамвай у річці Лопань який буде курсувати вздовж набережної як це було у 1996 році. Дуже шкода що ідея судоходства не розвивається у нашому місті. Вважаю що для нашого найкращого міста це буде величезний плюс», – пише автор петиції.

Щоб петицію розглянули, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів.

Зазначимо, річковий трамвай «Ластівка» курсував біля Сергіївської площі. З травня від пристані теплохід плив до Благовіщенського собору, розвертався біля Бурсацького мосту плив до місця злиття з річкою Харків. Далі він йшов до Гончарівської греблі і назад. Містяни могли кататися на цьому транспорті до 2005 року, нагадав «057 Сайт міста Харкова».

