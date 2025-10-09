Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

«Это было в 1996-м»: харьковчане просят Терехова запустить речной трамвай

Общество 16:14   09.10.2025
Виктория Яковенко
«Это было в 1996-м»: харьковчане просят Терехова запустить речной трамвай

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением вернуть в Харьков речной трамвай.

«Предлагаю запустить речной трамвай в реке Лопань, который будет курсировать вдоль набережной, как это было в 1996 году. Очень жаль, что идея судоходства не развивается в нашем городе. Считаю, что для нашего лучшего города это будет огромный плюс», — пишет автор петиции.

Чтобы петицию рассмотрели, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней.

Отметим, речной трамвай «Ласточка» курсировал возле Сергеевской площади. С мая от пристани теплоход плыл к Благовещенскому собору, разворачивался у Бурсацкого моста и плыл к месту слияния с рекой Харьков. Дальше он шел к Гончаровской дамбе и обратно. Горожане могли кататься на этом транспорте до 2005 года, напомнил «057 Сайт города Харькова».

Читайте также: На два дня перекроют один из перекрестков в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы
Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы
09.10.2025, 12:35
Новости Харькова — главное 9 октября: россияне расстреляли людей в Купянске
Новости Харькова — главное 9 октября: россияне расстреляли людей в Купянске
09.10.2025, 14:48
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
09.10.2025, 06:00
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
09.10.2025, 12:13
В пятницу в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики
В пятницу в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики
09.10.2025, 13:12
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова
09.10.2025, 16:36

Новости по теме:

09.10.2025
«Это было в 1996-м»: харьковчане просят Терехова запустить речной трамвай
09.10.2025
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 120 тысяч гривен
09.10.2025
«Бронь» в КП для уклонистов: в Харькове подозревают депутата горсовета
09.10.2025
В пятницу в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики
09.10.2025
Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Это было в 1996-м»: харьковчане просят Терехова запустить речной трамвай»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 октября 2025 в 16:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением вернуть в Харьков речной трамвай.".