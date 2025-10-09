«Это было в 1996-м»: харьковчане просят Терехова запустить речной трамвай

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением вернуть в Харьков речной трамвай.

«Предлагаю запустить речной трамвай в реке Лопань, который будет курсировать вдоль набережной, как это было в 1996 году. Очень жаль, что идея судоходства не развивается в нашем городе. Считаю, что для нашего лучшего города это будет огромный плюс», — пишет автор петиции.

Чтобы петицию рассмотрели, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней.

Отметим, речной трамвай «Ласточка» курсировал возле Сергеевской площади. С мая от пристани теплоход плыл к Благовещенскому собору, разворачивался у Бурсацкого моста и плыл к месту слияния с рекой Харьков. Дальше он шел к Гончаровской дамбе и обратно. Горожане могли кататься на этом транспорте до 2005 года, напомнил «057 Сайт города Харькова».

