На два дня перекроют один из перекрестков в Харькове
Фото: ХГС
С 9:00 9 октября до 17:00 10 октября на одном из перекрестков Салтовского шоссе запретят движение транспорта, сообщает Харьковский горсовет.
Как передает МГ «Объектив», транспорт не будет ходить через трамвайный переезд на перекрестке Салтовского шоссе и ул. Евгения Храпко с 9:00 9 октября до 17:00 10 октября.
Это связано с обустройством верхнего покрытия трамвайных путей, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Объехать закрытый участок можно будет через перекресток Салтовское шоссе — ул. Леонида Быкова и другие близлежащие улицы.
