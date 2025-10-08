Live
На два дня перекроют один из перекрестков в Харькове

Транспорт 18:18   08.10.2025
Оксана Якушко
На два дня перекроют один из перекрестков в Харькове Фото: ХГС

С 9:00 9 октября до 17:00 10 октября на одном из перекрестков Салтовского шоссе запретят движение транспорта, сообщает Харьковский горсовет.

Как передает МГ «Объектив», транспорт не будет ходить через трамвайный переезд на перекрестке Салтовского шоссе и ул. Евгения Храпко с 9:00 9 октября до 17:00 10 октября.

Это связано с обустройством верхнего покрытия трамвайных путей, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет через перекресток Салтовское шоссе — ул. Леонида Быкова и другие близлежащие улицы.

Читайте также: РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков: появились фото

Автор: Оксана Якушко
