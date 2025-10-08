РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков – есть раненый

Предварительно, по данным начальника ГВА Вячеслава Задоренко, РФ ударила по Дергачам кассетными боеприпасами из реактивной системы «Смерч».

Взрывы в Дергачах прозвучали около 10:00. В результате многочисленных «прилетов» ранен 72-летний мужчина. Его госпитализировали, состояние пострадавшего – стабильное. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что мужчина получил ранения ног.

«По предварительной информации, враг нанес удары из РСЗО. Зафиксировано попадание в крышу частного дома и по территории домовладения, поврежден автомобиль», – уточнил Синегубов.

Задоренко также проинформировал о попадании по электричке.

«Поврежден электропоезд, двигавшийся из Слатино в Харьков», – уточнил Задоренко.