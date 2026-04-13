РФ ударили по предприятию в Дергачах: ранены пятеро работников (фото)
Сегодня, 13 апреля, около 11:50 ВС РФ атаковали тремя беспилотниками (предварительно, типа «V2U») территорию предприятия в городе Дергачи.
Дополнено в 14:16. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что в результате удара по предприятию госпитализировали пятерых мужчин 1963, 1965, 1978 и 1981. У них — многочисленные обломочные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
«Часть боекомплекта одной из вражеских дронов не сдетонировала и упала с двух сторон одной из автодорог, сейчас ее уже обезвредили взрывотехники ГСЧС», — рассказал Задоренко.
14:04. «В результате обстрела поврежден грузовой транспорт. Ранения получили пятеро работников — мужчины. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, также взрывы слышали в Харькове около 11:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что под ударом оказался Шевченковский район — падение российского БпЛА зафиксировали на территории учебного заведения.
Также с самого утра под ударами находится Золочевская громада – россияне атаковали КАБами и БпЛА. Досталось частным домам, а также карете «скорой». В результате «прилетов» — тяжело раненые и разрушения.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Дергачи, предприятие, удар, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ ударили по предприятию в Дергачах: ранены пятеро работников (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 14:16;