РФ ударили по предприятию в Дергачах: ранены пятеро работников (фото)

Сегодня, 13 апреля, около 11:50 ВС РФ атаковали тремя беспилотниками (предварительно, типа «V2U») территорию предприятия в городе Дергачи.

Дополнено в 14:16. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что в результате удара по предприятию госпитализировали пятерых мужчин 1963, 1965, 1978 и 1981. У них — многочисленные обломочные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Часть боекомплекта одной из вражеских дронов не сдетонировала и упала с двух сторон одной из автодорог, сейчас ее уже обезвредили взрывотехники ГСЧС», — рассказал Задоренко.

14:04. «В результате обстрела поврежден грузовой транспорт. Ранения получили пятеро работников — мужчины. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, также взрывы слышали в Харькове около 11:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что под ударом оказался Шевченковский район — падение российского БпЛА зафиксировали на территории учебного заведения.

Также с самого утра под ударами находится Золочевская громада – россияне атаковали КАБами и БпЛА. Досталось частным домам, а также карете «скорой». В результате «прилетов» — тяжело раненые и разрушения.