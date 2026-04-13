Общество 14:16   13.04.2026
Виктория Яковенко
РФ ударили по предприятию в Дергачах: ранены пятеро работников (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Сегодня, 13 апреля, около 11:50 ВС РФ атаковали тремя беспилотниками (предварительно, типа «V2U») территорию предприятия в городе Дергачи.

Дополнено в 14:16. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что в результате удара по предприятию госпитализировали пятерых мужчин 1963, 1965, 1978 и 1981. У них — многочисленные обломочные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Часть боекомплекта одной из вражеских дронов не сдетонировала и упала с двух сторон одной из автодорог, сейчас ее уже обезвредили взрывотехники ГСЧС», — рассказал Задоренко.

14:04. «В результате обстрела поврежден грузовой транспорт. Ранения получили пятеро работников — мужчины. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, также взрывы слышали в Харькове около 11:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что под ударом оказался Шевченковский район — падение российского БпЛА зафиксировали на территории учебного заведения.

Также с самого утра под ударами находится Золочевская громада – россияне атаковали КАБами и БпЛА. Досталось частным домам, а также карете «скорой». В результате «прилетов» — тяжело раненые и разрушения.

Популярно
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
13.04.2026, 12:26
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
13.04.2026, 14:36
В Центральном парке «на горячем» задержали вероятную корректировщицу РФ
В Центральном парке «на горячем» задержали вероятную корректировщицу РФ
13.04.2026, 10:30
Сегодня 13 апреля 2026: какой день в истории
Сегодня 13 апреля 2026: какой день в истории
13.04.2026, 06:00
Девять обстрелов: Терехов сообщил, как прошла неделя в Харькове
Девять обстрелов: Терехов сообщил, как прошла неделя в Харькове
13.04.2026, 13:18
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник
13.04.2026, 14:41

Новости по теме:

12.04.2026
По Дергачам ударила «Молния»: Задоренко призвал не полагаться на перемирие
06.04.2026
Подземный детсад строят в Дергачах под Харьковом: когда откроют (видео)
01.04.2026
30 км на велосипеде к дочери: как выживают без электричек на Харьковщине 📹
26.03.2026
В центре Дергачей произошел пожар: Задоренко сообщил о поджоге сухостоя (фото)
25.03.2026
FPV продолжают охоту на гражданские авто в приграничье Харьковщины (видео)


