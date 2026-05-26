Под Харьковом пылал дом и пострадал мужчина: что произошло (фото)
Пожар в частном секторе в городе Дергачи произошел днем 26 мая.
Информация о возгорании в доме на улице Трудовой поступила на номер «101» в 15:00, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На место выезжали три отделения спасателей ГСЧС. К моменту их прибытия огонь охватил летнюю кухню по одному адресу и крышу частного дома по другому. Общая площадь горения составила 120 квадратных метров.
В результате пожара пострадал 69-летний мужчина.
Огонь удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание.
Как сообщала МГ «Объектив», 26 мая армия РФ ударила БпЛА по частному дому в поселке Великий Бурлук Купянского района. Произошел пожар в доме и хозяйственном здании на общей площади 150 квадратных метров.
Читайте также: Яд в черноземе: какая невидимая опасность из-за боев отравляет Харьковщину 📹
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Дергачи, новости Харькова, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Под Харьковом пылал дом и пострадал мужчина: что произошло (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 18:29;