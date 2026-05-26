Под Харьковом пылал дом и пострадал мужчина: что произошло (фото)

Пожар в частном секторе в городе Дергачи произошел днем 26 мая.

Информация о возгорании в доме на улице Трудовой поступила на номер «101» в 15:00, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место выезжали три отделения спасателей ГСЧС. К моменту их прибытия огонь охватил летнюю кухню по одному адресу и крышу частного дома по другому. Общая площадь горения составила 120 квадратных метров.

В результате пожара пострадал 69-летний мужчина.

Огонь удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание.

Как сообщала МГ «Объектив», 26 мая армия РФ ударила БпЛА по частному дому в поселке Великий Бурлук Купянского района. Произошел пожар в доме и хозяйственном здании на общей площади 150 квадратных метров.