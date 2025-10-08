Live
РФ ударила по електричці, яка їхала зі Слатиного до Харкова – є поранений

Події 11:03   08.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ ударила по електричці, яка їхала зі Слатиного до Харкова – є поранений

Попередньо, за даними начальника МВА Вячеслава Задоренка, РФ вдарила по Дергачах касетними боєприпасами із реактивної системи «Смерш». 

Вибухи в Дергачах пролунали близько 10:00. Внаслідок численних “прильотів” поранений 72-річний чоловік. Його госпіталізували, стан постраждалого – стабільний. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що чоловік отримав поранення ніг.

За попередньою інформацією, ворог завдав ударів з РСЗВ. Зафіксовано влучання у дах приватного будинку та по території домоволодіння, пошкоджено автомобіль“, – уточнив Синєгубов.

Задоренко також поінформував про влучення по електричці.

“Пошкоджено електропотяг, який рухався зі Слатиного до Харкова”, – уточнив Задоренко.

Читайте також: Били “Шахедами”: через удари на Чернігівщині не ходять потяги, зникло світло

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
