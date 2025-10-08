Live
  • Ср 08.10.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.17

Били “Шахедами”: через удари на Чернігівщині не ходять потяги, зникло світло

Події 10:50   08.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Били “Шахедами”: через удари на Чернігівщині не ходять потяги, зникло світло Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Росіяни атакували Ніжин на Чернігівщині “Шахедами”. Про наслідки поінформував міський голова Олександр Кодола. 

Ворог застосував 12 шахедів для удару по товарному ешелону на перегоні Носівка-Ніжин. В результаті атаки пошкоджено колії залізничного полотна сполучення Ніжин-Київ. Перевезення у вказаному напрямку наразі призупинені. Потяги з Києва тимчасово курсують до станції Носівка”, – повідомив Кодола.

Також росіяни вдарили по енергооб’єкту в місті. В результаті фахівці запровадили аварійні відключення – частина населеного пункту без світла.

Окрім того, руйнувань зазнала складська інфраструктура “Укрзалізниці”. Відбулася пожежа по всій площі даху. З розумінням поставтеся до можливих перебоїв із електропостачанням та змінами у розкладі руху потягів”, – закликав міський голова.

І додав, що інформації про постраждалих внаслідок атак немає. Як тільки дозволить ситуація – фахівці почнуть відновлювати зруйноване.

Читайте також: Ворог атакував ТЕС ДТЕК: поранені енергетики, пошкоджене обладнання

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У суботу Основ’янський район залишиться без світла – причина
У суботу Основ’янський район залишиться без світла – причина
08.10.2025, 11:45
РФ ударила по електричці, яка їхала зі Слатиного до Харкова – є поранений
РФ ударила по електричці, яка їхала зі Слатиного до Харкова – є поранений
08.10.2025, 11:03
Били “Шахедами”: через удари на Чернігівщині не ходять потяги, зникло світло
Били “Шахедами”: через удари на Чернігівщині не ходять потяги, зникло світло
08.10.2025, 10:50
Про небезпеку в найближчу годину попереджають мешканців Харківщини
Про небезпеку в найближчу годину попереджають мешканців Харківщини
08.10.2025, 11:15
У Лозівській громаді обмежили рух мототранспорту – що заборонили
У Лозівській громаді обмежили рух мототранспорту – що заборонили
08.10.2025, 09:59
Ворог атакував ТЕС ДТЕК: поранені енергетики, пошкоджене обладнання
Ворог атакував ТЕС ДТЕК: поранені енергетики, пошкоджене обладнання
08.10.2025, 09:25

Новини за темою:

07.10.2025
Вибух у полі на Харківщині: постраждав 47-річний тракторист
06.10.2025
У Бєлгороді знову проблеми зі світлом: над містом здіймається дим
05.10.2025
Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо
04.10.2025
Невідомий предмет вибухнув у руках у жителя Золочівщини
02.10.2025
У Харкові чули вибухи – що відомо


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Били “Шахедами”: через удари на Чернігівщині не ходять потяги, зникло світло»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 10:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували Ніжин на Чернігівщині “Шахедами”. Про наслідки поінформував міський голова Олександр Кодола. ".