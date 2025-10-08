Били “Шахедами”: через удари на Чернігівщині не ходять потяги, зникло світло

Росіяни атакували Ніжин на Чернігівщині “Шахедами”. Про наслідки поінформував міський голова Олександр Кодола.

“Ворог застосував 12 шахедів для удару по товарному ешелону на перегоні Носівка-Ніжин. В результаті атаки пошкоджено колії залізничного полотна сполучення Ніжин-Київ. Перевезення у вказаному напрямку наразі призупинені. Потяги з Києва тимчасово курсують до станції Носівка”, – повідомив Кодола.

Також росіяни вдарили по енергооб’єкту в місті. В результаті фахівці запровадили аварійні відключення – частина населеного пункту без світла.

“Окрім того, руйнувань зазнала складська інфраструктура “Укрзалізниці”. Відбулася пожежа по всій площі даху. З розумінням поставтеся до можливих перебоїв із електропостачанням та змінами у розкладі руху потягів”, – закликав міський голова.

І додав, що інформації про постраждалих внаслідок атак немає. Як тільки дозволить ситуація – фахівці почнуть відновлювати зруйноване.