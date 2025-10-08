Ворог атакував ТЕС ДТЕК: поранені енергетики, пошкоджене обладнання

Про наслідки ударів по ТЕС ДТЕК стало відомо вранці 8 жовтня.

Так, за попередньою інформацією, в результаті обстрілів поранення отримали двоє енергетиків. Їм уже надали всю необхідну медичну допомогу.

Крім того, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Фахівці вже розпочали відновлювати зруйноване.

“Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів”, – додали в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня в АТ “Харківобленерго” повідомили, що повністю відновили електропостачання в Харкові після російської атаки.

Вибухи в Харкові почали лунати близько 22:30 6 жовтня. Місто атакували ворожі дрони, внаслідок ударів спалахнули кілька пожеж, інформував мер Ігор Терехов. Він уточнив, що 25 ударів БпЛА «Шахед» завдали росіяни, усі – по Немишлянському району. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районі.